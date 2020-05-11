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【京東小米】京東夥小米發布首款訂制手機　Redmi K30 5G極速版僅售1999元起

金融經濟 16:42 2020/05/11

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京東夥小米造新機，Redmi K30 5G極速版售價1999元人民幣起。

京東（美：JD）聯合小米（01810）旗下品牌Redmi今日（5月11日）發布首款C2M反向定制5G手機Redmi K30 5G極速版，售價1999元人民幣起，且於5月14日在京東平台獨家開售。京東不斷在手機領域探索C2M模式，即是利用京東大數據能力，從消費端需求出發反推產品設計、產能推廣、產品流通等各個方面，與品牌商打造貼合用戶需求的產品。

京東美股盤前漲4.51%，報46.78美元。小米曾高見11.84元，收市升2.68%，報11.5元，成交25.4億元。

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京東零售集團通訊事業部總裁Daniel Tan在綫上發布會表示，京東不斷嘗試與合作夥伴在C2M反向定制領域進行深度合作，Redmi K30 5G極速版正體現京東這一思路。

新機是由京東消費者深度參與研發，根據京東大數據消費者反映的需求直達設計師及工程，在Redmi K30的基礎上將性能再次升級，搭載最新的高通（美：QCOM）驍龍768G。

京東介紹，團隊通過大數據，在Redmi K30 5G極速版定位的價格段中，覆蓋女性用戶偏多，同時該用戶群受教育程度偏高，多數為追求科技的理性消費者。此外，京東與Redmi開發團隊決定升級CPU，聯合高通，使新機搭載驍龍768G移動平台。

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編輯：陳華

香港股票 小米集團－W（01810） 美股 5G 京東（美：JD） 小米 品牌 大數據

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