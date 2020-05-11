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【5G手機】小米Redmi K30 5G極速版登場　改用高通最新768G晶片

科技 17:00 2020/05/11

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小米今（11日）舉行線上發布會，宣布推出Redmi K30 5G極速版，採用高通最新推出的驍龍768G晶片。

小米Redmi K30 5G於今年初登場，不到半年時間再宣布增設Redmi K30 5G極速版，改用高通最新的驍龍768G晶片，與標準版高通驍龍765晶片相比性能提高15%。不過Redmi K30 5G極速版售價則維持不變，僅售1999人民幣（約2190港元）。

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小米今（11日）舉行線上發布會，宣布推出Redmi K30 5G極速版，採用高通最新推出的驍龍768G晶片。Redmi產品總監王騰提到，高通驍龍768G由超級大核、大核和小核組成，比上一代的驍龍730G，CPU性能提升30%；與標準版的765晶片相比，性能則提高15%。大核CPU主頻更達到2.8GHz，S765G最高僅有2.4GHz。

據了解，高通驍龍768G主要是針對遊戲體驗，能智能預判動作並加載畫面，減少畫面卡住的情況，確保遊戲畫面順暢，因此高通驍龍768G將率先採用在Redmi K30 5G極速版上。

除了更改處理器外，Redmi K30 5G極速版新增了薄荷色機身，供用家選擇。其它規格則與K30 5G基本版相同，採用6.67吋120Hz FHD+ LCD屏幕、後置四攝相機及雙攝前置鏡頭組合、電池容量為4,500mAh，支援30W有線快充等。最重要的是，雖然升級了處理器，但定價與普通版相同，僅售1999人民幣（約2190港元），目前已在內地開放預售。

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責任編輯：曾曉汶

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