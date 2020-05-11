一手成交爆升兩天錄約170宗成交　屯門OMA by the Sea加推折實呎價11,929元起

一手市場終於有全新盤開售，樓市焦點重回新盤，剛過去的周末（5月9日至10日），一手市場共錄得約170宗成交，較對上一個周末錄得的約100伙，交投量按周爆升70%。永泰地產 （00369）旗下屯門OMA by the Sea自上周五（8日）以貼市價公布首張價單後，市場反應理想，發展商於今天（11日）再原價加推單位，折實後最平呎價11,929元起。

屯門OMA by the Sea於上周四（7日）起開放示範單位予準買家參觀，永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，截至周一，示範單位參觀人數錄得約5,000人。市場消息指，該項目暫收約530票，以首推的108伙計算，超額約4倍。有見市場反應熱烈，OMA by the Sea周一以原價加推第2號價單，涉及108伙，間隔涵蓋開放式、1房至2房戶型，更首度推出平台戶及天台戶，實用面積由333平方呎至472平方呎。

是次推出之單位以開放式為主打，佔整批逾5成，另外1房佔逾1成及2房佔逾3成。折實樓價413.3萬至634.3萬元，折實呎價11,929至14,105元。是次最平呎價單位為1座2樓B1單位，實用面積463平方呎，為1房間隔，折實樓價為552.3萬元，折實呎價11,929元。

綜合市場消息，剛過去的周六、日兩天一手市場共錄得約170宗成交，其中以恒大（03333）旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期銷情最旺，該盤於周六進行第三輪推售335伙，兩天共錄得62宗成交。

同時，新地 （00016） 白石角雲滙第1期也於兩日間售出逾30伙，該項目也於周日再將13伙單位加價0.29%至6%。同系屯門御半山II期也於期內以先到先得形式發售20伙，共6伙獲揀選。

市場也不乏高價成交，高銀集團旗下何文田傲玟於上周五（8日）至周日的三日間售出4伙，涉近1.55億元，最新錄得的成交為2座B室，實用1,425平方呎，間隔為三房，售價4,389萬元，呎價價 30,800元。

