一手成交爆升兩天錄約170宗成交　屯門OMA by the Sea加推折實呎價11,929元起

一手市場終於有全新盤開售,樓市焦點重回新盤,剛過去的周末(5月9日至10日),一手市場共錄得約170宗成交,較對上一個周末錄得的約100伙,交投量按周爆升70%。永泰地產 (00369)旗下屯門OMA by the Sea自上周五(8日)以貼市價公布首張價單後,市場反應理想,發展商於今天(11日)再原價加推單位,折實後最平呎價11,929元起。

屯門OMA by the Sea於上周四(7日)起開放示範單位予準買家參觀,永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示,截至周一,示範單位參觀人數錄得約5,000人。市場消息指,該項目暫收約530票,以首推的108伙計算,超額約4倍。有見市場反應熱烈,OMA by the Sea周一以原價加推第2號價單,涉及108伙,間隔涵蓋開放式、1房至2房戶型,更首度推出平台戶及天台戶,實用面積由333平方呎至472平方呎。

是次推出之單位以開放式為主打,佔整批逾5成,另外1房佔逾1成及2房佔逾3成。折實樓價413.3萬至634.3萬元,折實呎價11,929至14,105元。是次最平呎價單位為1座2樓B1單位,實用面積463平方呎,為1房間隔,折實樓價為552.3萬元,折實呎價11,929元。

綜合市場消息,剛過去的周六、日兩天一手市場共錄得約170宗成交,其中以恒大(03333)旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期銷情最旺,該盤於周六進行第三輪推售335伙,兩天共錄得62宗成交。

同時,新地 (00016) 白石角雲滙第1期也於兩日間售出逾30伙,該項目也於周日再將13伙單位加價0.29%至6%。同系屯門御半山II期也於期內以先到先得形式發售20伙,共6伙獲揀選。

市場也不乏高價成交,高銀集團旗下何文田傲玟於上周五(8日)至周日的三日間售出4伙,涉近1.55億元,最新錄得的成交為2座B室,實用1,425平方呎,間隔為三房,售價4,389萬元,呎價價 30,800元。