【趣話財經】就算疫情一天光晒　內地戲院都無野好播？

疫情衝擊各行各業，戲院係其中重災區之一。香港放鬆禁令，戲院陸續重開，不過係內地戲院復工仍然面對重重困難。

首先自然係怕疫情潛在威脅，一方面會令大家暫時少去戲院，二是如果一旦爆發疫情出現「戲院群組」，又要重新暫停營業。不過，根據內地戲院龍頭萬達電影（深：002739）係前日業績會嘅分析，佢地更要考慮「優秀的片源保障」，簡單黎講就係要有播得又賣得嘅電影。

點解萬達電影驚無戲播？因為疫情關係，唔少電影都停左拍攝，而且政府審批進度亦受拖累，行業預計要到今年6月先有新戲上映。之前內地戲院係3月中試過復工，一個星期後又俾政府叫停，不過就算政府唔叫，戲院都未必開。有間新疆中影金棕櫚影城，係今年3月16日營業，上映4部電影以及4部卡通，3月17日單日票房只係去到1.7萬人民幣，連交冷氣費都未必夠。

國家電影局預計今年內地票房損失大約300億元人民幣，差不多係去年票房642億元人民幣一半。萬達戲院2009年市佔率達到13.3%，排行全國第一，連萬達都煩一係無得開，一係無戲播，其他中小型戲院就更難搞了。