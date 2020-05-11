【京東傳奇】市值過5千億港元的電商　22年前由劉強東擺攤開始

內地傳媒報道，內地電商巨擘京東已向港交所提交申請，預計本月25日會展開第二上市招股，最快6月在香港第二上市。細看京東的發跡史，會發現目前擁有3.6億活躍用戶的京東，當初只是由北京中關村的一個小攤位開始。

劉強東是京東的創始人，他出生於江蘇宿遷，家境並不富裕，從大學一年級他就嘗試自食其力，努力學習編程和寫程序賺錢，他的首次創業是於大四那年，他接手學校附近的餐廳，但最終以經營失敗告終。

1998年，大學畢業幾年後，劉強東在北京中關村租下4平方米的攤位，買了一台二手電腦、一輛二手三輪車，售賣刻錄機和光碟。攤位名叫「京東多媒體」，這就是「京東商城」的前身，其中「東」是代表劉強東，而「京」則是代表他的初戀女友龔小京。到了2001年，京東已成為當時內地最大的光磁產品代理商，並開設了十多家分公司。從這時候起，劉強東把京東定位為傳統渠道商，打算複製國美、蘇寧的商業模式經營IT連鎖店。

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2003年，京東多媒體連鎖店已經發展到十多家，當時SARS疫情令生意慘淡，劉強東暫時關閉了所有門店，經此一「疫」，內地催生出很多互聯網企業，除了京東外，還包括同樣在港第二上市的阿里巴巴，劉強東也開始嘗試在互聯網上賣產品。

自2004年年初涉足電子商務領域以來，京東一直保持高速成長，連續七年增長率均超過200%。2007年6月，京東正式更名為京東商城。隨後，京東獲得今日資本、雄牛資本，以及來自俄羅斯、加拿大等地的注資，並在2014年5月，成功在納斯達克掛牌上市，京東至今的市值已達687億美元(5325億港元)。

雖然劉強東於2018年在美國捲入性侵案後，陸續卸任全國政協委員、旗下公司高層職務等，但劉強東作為京東的創始人，對京東發展的貢獻卻是毋庸置疑的。

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