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英國保就業計劃延至10月底 餐廳最快7月重開

環球社會熱點 21:34 2020/05/12

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英國分階段解除封鎖，其中髮廊、酒吧、餐廳，最早在7月才會重開。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，約翰遜政府周二宣布，延長停工僱員薪金補貼計劃至10月底。計劃代僱主支付僱員的80%薪金，每月上限為2,500英鎊（約2.4萬港元），以免僱主因為經營困難而辭退僱員。

英國財相辛韋誠（Rishi Sunak）表示，有關計劃於3月公布時，可謂創全球先河，成功保住英國多達750萬個職位。

有組織預期，計劃延至10月底，將令計劃總開支增加至600億英鎊。

此外，首相約翰遜日前宣布有條件、分三個階段解除封鎖；外相藍韜文表示，髮廊、酒吧、餐廳，最早在7月才會重開，將是解封的最後階段，意味著英國人在7月前，都無法出門到髮廊剪髮

【英國疫情】有條件解封 鼓勵民眾踩單車復工

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天空新聞（Sky News）報道，外相藍韜文（Dominic Raab）表示，髮廊、髮型、酒吧最早要到7月4日才會重開。

目前英國政府正分三階段逐步解封，首階段鼓勵民眾踩單車復工，避免乘搭公共交通工具，並允許民眾出外做運動，但要保持兩米社交距離；第二階段是自6月1日起，讓部分小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段。

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記者：葉芷樺

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