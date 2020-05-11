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《動物之森：口袋營地》總收入達1.5億美元　4月收入迎來高峰　

金融經濟 15:56 2020/05/11

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據市場調查機構Sensor Tower商店情報數據顯示，《動物之森：口袋營地》4月份的收入達790萬美元（約616.2萬港元），為上市至今最高的單月收入。

任天堂Switch的遊戲《集合啦！動物森友會》熱潮席捲全球，帶挈其移動版《動物之森：口袋營地》（Animal Crossing Pocket Camp）的收入。據市場調查機構Sensor Tower商店情報數據顯示，《動物之森：口袋營地》4月份的收入達790萬美元（約616.2萬港元），為上市至今最高的單月收入，累計總收入則達1.5億美元（約11.7億港元）。

事實上，《動物之森：口袋營地》早已於2017年11月推出，而《集合啦！動物森友會》則在今年3月才發行，但上市後旋即成為全球在疫情下最受歡迎的抗疫娛樂活動。《動物森友會》在Switch平台上市一周後，《口袋營地》周下載量急升至190萬次，按月增2.3倍，周收入亦按月增1.1倍至170萬美元。

根據Sensor Tower數據，截至4月20日止，《口袋營地》的總收入按月增逾29%，按年增近6成。日本為該遊戲收入的第一大市場，佔比逾7成，美國則排在第二。

目前，《口袋營地》的下載量達4480萬次，今年4月下載量逾700萬次，為有史以來第二高的月份，第一為該遊戲發行之時，當月下載量達1760次。

相關文章：任天堂全年盈利增33% Switch銷量達2103萬部

【Switch機】csl推5G優惠服務計劃　送Switch機兼≪集合啦！動物森友會≫

csl零機價推Switch主機+動物之森　5G plan究竟抵唔抵？

編輯：袁諾曦

疫情 日本 任天堂 美國 Switch
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