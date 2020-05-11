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傳Vivo正申請商標研發自家處理器

科技 16:15 2020/05/11

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Vivo近日就被爆出正申請晶片商標，相信將計劃加入自研處理器戰場。

處理器是智能手機硬件核心部件之一，而目前全球僅有3間電話廠商，會自行研發自家的處理器，包括蘋果、三星及華為。不過近年看到有不少野心勃勃的廠商都希望摻一腳，研發自家手機處理器。Vivo近日就被爆出正申請晶片商標，相信將計劃加入自研處理器戰場。

>>>Vivo公佈第三代APEX概念機　採取一體化無孔設計【有片】

>>>vivo印度手機出貨量擊敗三星　成當地第二大手機商

據中國媒體報道指出，網路上近日出現了2幅Vivo申請晶片商標的內容，分別寫著「vivoSOC」和「vivochip」，申請日期為2019年9月。商標覆蓋的產品類別包括：中央處理器、數據機、電腦晶片、電腦儲存裝置等。

該報道提到，Vivo並非如華為麒麟系列一樣，全數由華為自家研發；而是與微軟相似做法，聯同晶片廠商如高通、聯發科等，製作屬於Vivo手機的處理器。不過目前Vivo仍未公開相關計劃，尚未清楚Vivo自家的處理器將於何時登場。

與此同時，Google早前亦被爆出將捨棄高通，自行設計名為「Whitechapel」的晶片，並預計最快在明年推出的Pixel手機上應用，看來未來市場又將會有一番龍爭虎鬥。

>>>【5G來了】本港已上市5G手機一覽　最低4千港元可入手

責任編輯：曾曉汶

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