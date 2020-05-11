【外賣傳奇】順豐加入外賣平台爭奪戰 「豐食」正式開通！

疫情影響下，人人足不出戶，外賣需求大增，就連被本身不設外賣的餐廳都紛紛加入外賣行列，更有「打工仔」爲了在逆市求存，不惜轉行成爲外賣仔，保住穩定收入。

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内地外賣平台美團（03690）為内地外賣平台龍頭，本來主打速遞的順豐最近也想在外賣界分一杯羹，低調加入外賣平台行列。根據内媒體報導，順豐同城上載了名為「豐食」的外賣平台，看來已經偷偷上架。

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「豐食」提供的服務甚廣，包括送餐服務，集體預約訂餐、集中配送，無接觸安全送餐服務等。據消息指，多間知名餐飲集團已經進駐豐食，包括Pizza Hut、味千拉麵、真功夫、周黑鴨（01458）、Domino's Pizza、大城小愛等等，誓要跟兩大龍頭爭一長短。

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