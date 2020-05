【南韓疫情】梨泰院「Club群組」感染增至86人　播毒男子曾前往5間夜店及酒吧

亞洲最早爆發新冠病毒的國家之一南韓,疫情原本已經趨緩,不過就在當局上周三(6日)放寬社交距離令當天,就爆出了新的確診案例,並引發了梨泰院夜店群聚感染,目前相關感染群組已經高達54人。南韓總統文在寅稱:「疫情結束之前都不算結束(It's not over until it's over)」,並警告今年稍晚可能會爆發第二波感染潮。

根據韓國媒體報導,這名男子於上周三確診感染新冠肺炎,但他在本月1日曾經先後在首爾梨泰院共5間夜店狂歡,從他上周三確診至周日(10日)的短短4天內,包含他在內已累計86人群聚感染,當中有63人去過夜店,另外23人則是夜店確診者的親友,韓媒強調,這86人中有35%的無症狀患者。當局目前掌握4月30日至5月5日曾出入5家相關夜店的人員共有5,517人,但有3,112無法聯絡上,其餘都被要求在家隔離並接受篩檢;從地區分布看,目前首爾市51宗、京畿道21宗、仁川市7宗、忠清北道5宗、釜山市1宗、濟州道1宗。

目前尚未有針對新冠病毒的特效藥或疫苗出現,疾病可隨時捲土重來。韓國當局已勒令全國所有夜店酒吧等娛樂場所即時停止營業2周,並派員前往涉事地區消毒,隨後京畿道也宣布轄內酒吧、夜店等娛樂場所禁止集會2週,如違反將重罰,要求出入相關場所人員採檢隔離。

