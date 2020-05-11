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【南韓疫情】梨泰院「Club群組」感染增至86人　播毒男子曾前往5間夜店及酒吧

環球政經 16:49 2020/05/11

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亞洲最早爆發新冠病毒的國家之一南韓，疫情原本已經趨緩，不過就在當局上周三（6日）放寬社交距離令當天，就爆出了新的確診案例，並引發了梨泰院夜店群聚感染，目前相關感染群組已經高達54人。南韓總統文在寅稱：「疫情結束之前都不算結束（It's not over until it's over）」，並警告今年稍晚可能會爆發第二波感染潮。

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根據韓國媒體報導，這名男子於上周三確診感染新冠肺炎，但他在本月1日曾經先後在首爾梨泰院共5間夜店狂歡，從他上周三確診至周日（10日）的短短4天內，包含他在內已累計86人群聚感染，當中有63人去過夜店，另外23人則是夜店確診者的親友，韓媒強調，這86人中有35%的無症狀患者。當局目前掌握4月30日至5月5日曾出入5家相關夜店的人員共有5,517人，但有3,112無法聯絡上，其餘都被要求在家隔離並接受篩檢；從地區分布看，目前首爾市51宗、京畿道21宗、仁川市7宗、忠清北道5宗、釜山市1宗、濟州道1宗。

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目前尚未有針對新冠病毒的特效藥或疫苗出現，疾病可隨時捲土重來。韓國當局已勒令全國所有夜店酒吧等娛樂場所即時停止營業2周，並派員前往涉事地區消毒，隨後京畿道也宣布轄內酒吧、夜店等娛樂場所禁止集會2週，如違反將重罰，要求出入相關場所人員採檢隔離。

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撰文 : 國際組

南韓 首爾 文在寅 疫情 新冠肺炎疫情
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