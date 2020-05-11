轉讀國際課程的交接策略

在全球一體化趨勢下，現今孩子要在社會工作上取得成功，除了學歷之外，更要懂得協作，把知識和工作技巧融匯貫通。為了讓孩子有更全面的個人成長、具備國際視野，提高批判性思考及適應能力，近年愈來愈多本地家長考慮安排子女入讀國際學校，為孩子挑選最合適的教育路，助他們發揮最大潛能。 但面對不同的學制、課程、教學模式等，相信本地家長對轉讀國際課程會有不同的疑問 。

最適合轉修國際課程的年紀

提供國際課程的學校多以英語授課，愈早讓孩子熟習全英語學習環境、英語根基打得穩固，愈有助他們投入學習。除了語境外，國際教育亦推崇探究式教學，要求學生自主學習，並且從小培養學習方法和技巧，宜盡早適應。本地家長普遍選擇在孩子升讀小一、或小六升中學時轉讀國際課程。

準備升小學…

無論在學業上或社交能力上，孩子在完成幼稚園後轉讀國際課程都是十分合適。大部份K3孩子的英文程度相若，所以他們因為害怕以英語溝通而產生的心理壓力會較低，較易融入新的校園生活和適應國際教育模式。但需要注意：普遍國際學校最低年級為「小學學前班」（Pre-primary – 即幼稚園K3），本地孩子如果完成K3後才轉讀國際小學課程一年級(Grade 1)，因為學額供應有限，其學位競爭亦相對較為激烈，家長應提早計劃入學事宜。

準備升中學…

家長可能以為完成小學課程才轉讀國際中學課程，較易銜接。然而，絕大部份學校對小六學生的英文程度要求會非常嚴格，其聽、寫、說、看能力需要達到與外國中學生相若水平，方能獲取錄。另外，本地和國際教學模式分別大，學生要改變整套用了多年的學習技巧和思考模式，非一時三刻可以做到，需要時間磨合。另外，國際中學課程緊張，學生同時應對新環境、新課程、新學習模式等挑戰，或許會應接不暇；故此建議有意讓子女轉讀國際中學課程的家長，可考慮升小五時轉讀國際課程（Grade 5），因為轉讀小學學位的競爭及入學門檻相對較中學低。學生可用一年小學時間逐步適應全新的學習文化，循序漸進地提升英語能力，以更充裕心理準備迎接中學課程的挑戰。

Stamford American School嶄新的國際課程

位於何文田Stamford American School HK糅合探究為本的學習模式和美國的嚴謹課程標準（American Education Reaches Out and Common Core Plus），為學生提供嶄新的國際課程。美國課程標準為教學提供了嚴謹的學習框架，確保學生從小打好穩固的學術基礎，而探究式教學則激發學生的學習動機，大大提高學習興趣。Stamford同時着重培育學生創新意念和思考方式，自小學學前班起便推動嶄新的STEMinn課程，讓學生在實踐中學習，從中啟發出創造力、批判思維，協作和溝通技巧等，成為自我導向的終身學習者。

▲ 老師在課堂上設計不同的活動，增加學習的樂趣

▲ 學校安排學生參加戶外訓練營，希望學生可以在過程中學習獨立自理

▲ Stamford重視學生表達自己的能力，培養探究精神

學校課程設計針對學生的全人發展，小學及中學課程涵蓋多個科目，包括英文、中文或西班牙文、數學、綜合科學、綜合人文、視覺藝術、戲劇、音樂及體育等。學生有了學術穩固的基礎，為高中升大學階段做好準備。學生可以在Grade 11選擇修讀IBDP國際文憑大學預科課程，以IB資格畢業，或以美國高中文憑（US Diploma）畢業，甚至同時協取雙文憑畢業，為日後報讀大學時開拓更多出路，提升學生的競爭優勢。

▲ Stamford強調全人成長、具備國際視野及高適應能力

本地轉讀國際課程的交接

Stamford為學生度身訂造最合適的學習計劃，令不同程度的學生也能按自己的步伐學習，盡展所能。學校運用多項教育評估標準，準確評估學生學習進度。另外，Stamford亦特別提供English as an Additional Language (EAL) 英語課程，為英語能力稍遜的學生提供額外協助，讓他們儘快融入英語教學的環境。學生會有定期評估測試，而EAL課程支援學生直到其英文程度達標，確保學生能應付嚴謹的國際課程。

▲ 學校拓展STEMinn課程，激發學生創新思維，準備未來世界

▲ 學生來自不同國籍、文化背景，在愉快的環境下學習和成長

學校致力讓學生在一個充滿愛、關懷和喜悅的環境下學習和成長，希望他們能掌握知識和技能外，更注重他們的情商發展。Stamford讓孩子感覺被愛和受重視，也教導他們互相尊重、待人友善。學校在課程中加修Second Step Program情商課程，自小學學前班起培養學生的情緒管理、同理心、衝突管理及學習技巧；同時設有駐校輔導員及護士，照顧學生的身心靈需要。

轉校是一個很大的決定，孩子更加需要家長的支持，以便讓他們按自己的步伐適應新課程、新的校園文化和學習風氣。家長們切勿過分心急及憂慮，反之多與子女溝通，多了解他們所需，直接與學校老師聯絡亦是有效的方法；多正面鼓勵和支持孩子用全新方法、心態去學習，助他們了解自己的強項，發揮最大潛能。

▲ Stamford希望孩子快樂成長，成為自我導向的終身學習者

Stamford American School將舉辦一連串網上講座，讓家長了解更多有關國際教育的資訊。屆時家長更可與校長及學術統籌主任等直接網上交流，歡迎有興趣的家長報名參與，詳情如下：

網上講座 (1)：Moving From Local to International School｜【轉讀國際課程Q&A】

Stamford American School總校長 Ms. Karrie Dietz 和入學部總監 Ms. Lisa Olinski 會介紹轉讀國際教育注意事項、本校國際課程內容、教學方式，以及Stamford的入學過程和面試須知等。講座適合任何家長參與，為孩子未來就讀國際課程作充足準備。請預先網上登記，費用全免。

日期：2020年5月19日（星期二）

時間：下午1 - 2時

語言：英語

登記：https://bit.ly/2YQVIB9

網上講座(2)： Learn About IBDP and Secondary Curriculum｜【認識IBDP和中學課程特色】

Stamford學術統籌主任Mr. Michael Galligan將細心講解IBDP課程特色、要求、學科選擇及升學優勢，介紹學校如何結合探究式學習和嚴謹的美國課程標準，全面協助學生作充足準備，應對國際文憑大學預科課程（IBDP）。歡迎有興趣的家長報名參加，請預先網上登記，費用全免。

日期：2020年5月22日（星期五）

時間：下午1 - 2時

語言：英語

登記：https://bit.ly/2YQVIB9

網上講座(3)： Learn About Stamford Middle School Program｜【 Stamford中課程特色】

中學是另一里程碑，初中的成長對孩子日後影響深遠，學業和全人發展要兩者兼備，學生才能在高中時發揮得好，選擇最適合自己的課目。中學校長 Mr. Neil Walton將講解Stamford初中學課程特色及學生應如何在學習技巧、思考模式上轉變，準備高中的挑戰。請預先網上登記，費用全免。

日期：2020年5月29日（星期五）

時間：下午1 - 2時

語言：英語

登記：https://bit.ly/2YQVIB9

歡迎致電或聯絡Stamford American School Hong Kong了解更多。

地址：九龍何文田文褔道25號

電話：2500 8688（收生處）/3467 4500（校務處）

網址：www.sais.edu.hk

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