【疫市營商】Uber向本港醫護人員　送上44,000份免費餐點

▲ Uber Eats 與香港醫院管理局合作，為醫管局7間醫院聯網主要急症醫院的員工提供 44,000 份免費餐點。（資料圖片）

Uber將會向本港7間醫院的醫護人員及支援人員提供免費餐點，以及有需要人士提供免費行程及餐點。

【限聚令放寬】美容業經營難 每周生意大跌一倍

Uber Eats 與香港醫院管理局合作，為醫管局7間醫院聯網主要急症醫院的員工提供 44,000 份免費餐點。是次在本港的措施為 Uber 早前所推出「Move What Matters」全球計劃的一部分，旨在為世界各地有需要人士提供合共 1,000 萬次行程及餐點。

對抗蠶豆症濕疹 媽媽創業製護膚品自救孩子

除了支援醫護人員之外，Uber亦冀為弱勢社群提供真正的無障礙點對點出行選擇。Uber表示，明白到在這個充滿挑戰的時刻，社福機構在營運上面對著或多或少的難關，而他們亦需協助受衆前往工作、醫院或其他必須的行程。因此，Uber 將向香港的社福機構提供 10,000 次免費行程，以支援社福機構的服務。

【中小企教室】拆解遙距營商計劃迷思 港商小心網上D-Biz陷阱

Uber現誠邀所有服務殘疾人士、長者和其他有需要人士的社福機構，電郵至hkcommunity@uber.com 或到網站 http://t.uber.com/hkfrm 為他們的受衆申請免費乘車配額。

責任編輯：葉泳珊