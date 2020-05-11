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百威遭三大行削目標價

金融經濟 15:36 2020/05/11

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百威亞太 （01876） 遭大行削目標價。瑞銀將百威目標價由24.8元降至22.64元，大和及花旗分別將百威目標價下調至24.6元及25.9元。

券商調整評級及目標價一覽
2020年05月11日（星期一）
券商 股份 評級 目標價（港元）
大和 贛鋒鋰業
（01772） 		跑贏大市 29 33
大和 百威亞太
（01876） 		跑贏大市 26.3 24.6
中金 香港交易所
（00388） 		跑贏大市 317
中銀國際 中銀航空租賃
（02588） 		買入 81.5 73.6
中銀國際 華晨中國汽車
（01114） 		持有 7.2 8
中銀國際 吉利汽車
（00175） 		買入 13 15
花旗 百威亞太
（01876） 		買入 29.5 25.9
星展 恒隆地產
（00101） 		買入 21 20.32
高盛 香港交易所
（00388） 		中性 250 240
高盛 騰訊控股
（00700） 		買入 488 494
麥格理 高鑫零售
（06808） 		跑贏大市 17.8 13.4
滙證 永利澳門
（01128） 		持有 買入 15.1 16
瑞銀 中國外運
（00598） 		買入 3.2 2.9
瑞銀 數 碼 通
（00315） 		沽售 5.55 4.3
瑞銀 百威亞太
（01876） 		中性 24.8 22.64
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