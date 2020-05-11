百威遭三大行削目標價
金融經濟 15:36 2020/05/11
百威亞太 （01876） 遭大行削目標價。瑞銀將百威目標價由24.8元降至22.64元，大和及花旗分別將百威目標價下調至24.6元及25.9元。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年05月11日（星期一）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|大和
|贛鋒鋰業
（01772）
|跑贏大市
|29
|33
|大和
|百威亞太
（01876）
|跑贏大市
|26.3
|24.6
|中金
|香港交易所
（00388）
|跑贏大市
|317
|中銀國際
|中銀航空租賃
（02588）
|買入
|81.5
|73.6
|中銀國際
|華晨中國汽車
（01114）
|持有
|7.2
|8
|中銀國際
|吉利汽車
（00175）
|買入
|13
|15
|花旗
|百威亞太
（01876）
|買入
|29.5
|25.9
|星展
|恒隆地產
（00101）
|買入
|21
|20.32
|高盛
|香港交易所
（00388）
|中性
|250
|240
|高盛
|騰訊控股
（00700）
|買入
|488
|494
|麥格理
|高鑫零售
（06808）
|跑贏大市
|17.8
|13.4
|滙證
|永利澳門
（01128）
|持有
|買入
|15.1
|16
|瑞銀
|中國外運
（00598）
|買入
|3.2
|2.9
|瑞銀
|數 碼 通
（00315）
|沽售
|5.55
|4.3
|瑞銀
|百威亞太
（01876）
|中性
|24.8
|22.64
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