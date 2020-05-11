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【第二輪防疫抗疫基金】美容院、按摩院及派對房間資助　今起接受申請

商業 15:13 2020/05/11

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第二輪「防疫抗疫基金」下推出的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」今日（11日）開始接受申請，計劃只接受商戶透過專屬網上系統提交申請，申請期將於本月17日晚上11時59分結束。

計劃涵蓋美容院、理髮店、按摩院及派對房間。就美容院及按摩院而言，每間合資格的處所會按員工人數獲得以下一次過資助：員工人數1至2人可獲3萬元資助款額；員工人數3至4人可獲6萬元資助款額；員工人數5人或以上可獲10萬元資助款額。至於派對房間方面，每間合資格處所將獲得一次過4萬元的資助。

每間合資格處所只可申請一次，亦只會獲批一次資助。如政府就同一處所地址收到多於一份申請，該處所的重複申請將不會受理。計劃的網上申請系統網址為bmpsubsidy.gov.hk，欲知計劃之申請資格亦瀏覽該網址。

局方提醒，由於計劃的資助並非以先到先得形式發放，商戶無須急於在今日內提交網上申請。

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責任編輯：蘇穎琪

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