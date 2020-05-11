【基金投資入門】股票VS基金　哪種較適合新手？

香港人對投資股票情有獨鍾，但對基金的認識就較為匱乏，不少投資者只會單憑銀行或分銷商的一面之詞，便輕率作出投資決定。一連幾篇基金學堂將，將解構投資基金有何好處。

「三十年河東，三十年河西」用作比喻世事變化，盛衰無常，提醒人們莫欺少年窮，但這句傳統中國俚語亦適用於 股市中。2017年科技狂熱時，包括騰訊控股（00700）、瑞聲科技 （02018）、舜宇光學（02382）在 內的一眾科技股，在一年間股價翻倍。然而，這些科網股股價卻近兩年 持續低迷。類似的情況多不勝數，以最古老的股票指數——道瓊工業平均指數為 例，道指於1896年面世之時只有12隻成分股，分別從事皮草、橡膠、煙 草等傳統工業，但這些昔日的藍籌股，卻在短短的百多年間消失，只有通用電氣（General Electric）仍迄立不倒，惟此股亦被剔出道指。

即使是百年老店也非絕對安全，可見投資者要選中一隻可長廂廝守的股票並非易事，到底甚麼股票具倍升潛力？投資者或許也無從入手。 一來大部分人也非全職投資者，根本沒有時間「做功課」，二來即使有時間，亦不一定具備足夠的投資知識。基金的出現，正是為這些沒有時間，或投資知識較匱乏的投資者而設。

說到底，甚麼是基金？一言以蔽之，基金就是集腋成裘，將小投資者的資金集中在一起，然後再將資金交由基金經理管理，基金經理便會根據早已定下的投資目標來投資。以一隻投資於香港股票的基金︰首域香港增長基金為例，其投資目標就是投資於港交所（00388）上市或在香港有業務的企業，從而達至長資本增值。由於基金經理是全職的投資者，同時具備較多投資知識，理論上，投資成效會較一般小股民為佳 。