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【海洋公園救亡】港府建議撥款縮至54億　海洋公園6月底面倒閉危機

金融經濟 14:26 2020/05/11

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港府最新修訂海洋公園撥款方案，申請撥款54億元。

海洋公園1月初尋求政府撥款逾百億元，原先希望推動全新發展計劃，隨新冠肺炎疫情令經營惡化，海洋公園閉園逾100日。港府周一（11日）公布調整撥款方案，最新僅尋求立法會財委會通過54億元注資方案，否則海洋公園於6月底用盡營運資金，只餘清盤倒閉之路。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，54億元撥款，當中30億元將用於償還已到期的商業貸款，港府也會延長海洋公園欠政府貸款的還款期。

如果沒有疫情，海洋公園還有生機。

邱騰華稱，疫情令海洋公園3個月零收入，在未來2、3年的可見將來，海洋公園收入、客源都與以往截然不同，需要資金在未來12個月捱下去，與1月的百億元發展計劃，完全不同。海洋公園重開日期方面，邱騰華稱，會循兩方面思考，包括香港整體疫情情況，也考慮特定行業如何針對疫情作出防疫措施，確保公眾衛生，政府繼續審視情況。

海洋公園副主席劉鳴煒稱，海洋公園未來長遠定位也要改變，思考以往從商業貸款、港府貸款的方式尋找資金是否再可行。

他續指，現時撥款會以海洋公園提供基本公園體驗為目標，也包括水上樂園工程的撥款。現時，水上樂園仍目標在年底完工。

海洋公園主席孔令成稱，海洋公園每月固定開支1.4億元，海洋公園閉園至今，未有收入、已支出約7億元。

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經濟 邱騰華 海洋公園 商務及經濟發展局 新冠肺炎疫情

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