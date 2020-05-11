【疫市營商】良心小店　疫市推口罩瘡產品

▲ 阿冰於今年2月自製消毒搓手液，並堅持使用食用酒精乙醇，一收到原材料就漏夜趕工製作。（黃建輝攝）

「蠶豆媽媽」的產品採用純天然的植物油和精油，所有貨品都是親自製作。由於產品均不添加防腐劑，需要放置在冰箱內冷藏，大大縮短貨品的儲存期限，故此貨品不能預先大量製作。雖然保質期相對上較短，卻能有效減低皮膚的負擔。

近日新冠肺炎疫情肆虐，市民外出都必須戴上口罩，長時間佩戴口罩，很容易就會形成「口罩肌」。由於呼吸時所產生的水蒸氣會令口罩內的溫度及濕度提高，加劇肌膚油脂分泌，誘發暗瘡、黑頭及粉刺等問題。同時，口罩對皮膚的摩擦亦會容易引起皮膚敏感及紅腫症狀。

針對港人現時的皮膚煩惱，蠶豆媽媽特意推出一系列處理口罩瘡的產品。其創辦人伍惠冰（阿冰）指，要消滅口罩瘡最重要就是徹底清潔皮膚，洗走多餘的油脂，減少粉刺及暗瘡形成。同時，應選擇較清爽易吸收的護膚產品；當痘痘初起，就要開始使用消炎產品殺菌，減少色素形成。阿冰強調，除了使用合適的產品，早睡早起、清淡飲食和放鬆心情都相當重要。

▲ 針對港人現時面對「口罩肌」的皮膚煩惱，「蠶豆媽媽」特意推出一系列處理口罩瘡的產品。（黃建輝攝）

對抗蠶豆症濕疹 媽媽創業製護膚品自救孩子

疫情期間，口罩、消毒酒精、漂白水等抗疫用品需求大增，長期被搶購一空。不過，坊間的酒精搓手液產品很多都含異丙醇成份，較具刺激性，而且殘留在皮膚上的時間較長，若皮膚表面有破損可進入真皮層，容易引起接觸性皮膚炎。

早於今年2月，阿冰就決意自製消毒搓手液。她堅持使用食用酒精乙醇，一收到原材料就漏夜趕工製作。為了讓港人毋須辛苦排隊，搓手液只限網上下單，並每人限購2枝。在沒有預告通知的情況下，凌晨2時上架，以超低價38元出售，不消兩分鐘，200枝貨品旋即被一掃而空。

此外，阿冰早前從台灣朋友手中取得二氧化氯高濃度消毒水，聞說其功效比漂白水高出7倍，就二話不說將其分裝成每枝50ML的容量，在店舖內免費派發。

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另一方面，雖然疫情爆發後生意大受影響，阿冰慨歎，業主堅持不減租，令他們的財政出現困難。但她並沒有要求員工停薪留職，更如常派發佣金及特別獎金，務求先保住同事的「飯碗」。近日，蠶豆媽媽將部分生意轉移至網上，客人可直接在網上下單，並可選擇平郵速遞或門市自取，網上生意增加逾3成。

▲ 阿冰慨歎，業主堅持不減租，令他們的財政出現困難，但並沒有要求員工停薪留職，更如常派發佣金及特別獎金，務求先保住同事的「飯碗」。（黃建輝攝）

拍片教學吸人氣 成功惹關注

為了吸納更多新客源，阿冰更學習拍片放在社交媒體，分享貼身且生活化的資訊內容，例如教導自製天然泥膠，成功吸引一眾媽媽的關注。

自己拍片雖然有點尷尬，不過可以節省聘用KOL的高昂費用，而且KOL也不及過來人的親身感受來得真實。

記者：施雯雯