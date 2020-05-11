【限聚令放寬】美容業經營難　每周生意大跌一倍

▲ 專營紋繡服務的O! New Image負責人鄭小姐表示，店舖重開後主要為之前受限聚令影響而未能成功預約服務的客人。（資料圖片）

疫情令本港的零售、服務業生意受重挫，港府在上周五放寬限聚令，並容讓美容院等商舖重開。專營紋繡服務的O! New Image負責人鄭小姐表示，店舖重開後主要為之前受限聚令影響而未能成功預約服務的客人，至今每周共有10至20個預訂服務，較疫情爆發前的預約數目少逾1倍。

她續指，由於業主不願意減租，加上生意大減，最近亦不敢做太多宣傳，只有推出優惠套裝吸客。不過，她坦言即使在社交網站有人查詢，真正落實並預約者寥寥無幾。

【限聚令放寬】美容院重新開業 預約立即爆滿

該店舖同時有售美容相關產品，她亦表示零售資助計劃推出後首周，已即時申請並寄予厚望，能助店舖捱過最艱難時刻。她稱：「特首早前公開表示有很多申請者得到撥款」，惟她與鄰近小店至今「一個崩」都無，即時5月再有幫助美容業界的資助，她形容「3月的資助都未有」，無任何期望，只能期盼屆時生意有好轉，仍能營運。

每日1個客 小店：平都無用

美容院Renew Beauty Pro負責人鄭小姐表示，限聚令放寬後每日只有1至2個客人，而正常情況則每日約10個客人。她認為現時做甚麽都無用，即使收費再平也要等待客人相信疫情過去，生意才能回復正常。

【中小企教室】拆解遙距營商計劃迷思 港商小心網上D-Biz陷阱

【零售寒冬】經濟受挫城市停擺 咖啡銷售為何跌得較輕？

記者：馬意文