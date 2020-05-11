對抗蠶豆症濕疹　媽媽創業製護膚品自救孩子

▲ 阿冰是兩位蠶豆症孩子的媽媽，五年前決心創立「蠶豆媽媽」天然DIY護膚品牌，希望透過自身經歷與同路人分享心得。（黃建輝攝）

身為兩位「蠶豆症」孩子的媽媽，不但要特別注重日常生活及飲食上的細節，更要用盡方法，根治遭濕疹纏身的孩子。為了騰空更多時間照顧孩子，伍惠冰（阿冰）甘願辭去穩定工作。在照顧孩子的同時，阿冰開始從不同的外國網站及書籍，研究蠶豆症各種資訊。5年前，她決心創立「蠶豆媽媽」天然DIY護膚品牌，希望透過自身經歷與同路人分享心得。

阿冰畢業於香港城市大學社會工作學系，在社福界工作已逾10年。回想當初得悉自己的兒子患上蠶豆症，她坦言心情既複雜又自責。「我平時都不特別喜歡吃蠶豆，但在第7、8個月孕期時，某一天我突然很想吃蠶豆，還特意乘車去購買。」阿冰曾一度懷疑是自己懷孕期間進食蠶豆惹的禍，感到十分自責和內疚。及後，經過醫生的解釋，才了解到原來是自己的隱性基因遺傳給兒子。

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蠶豆症是本港常見的遺傳疾病，學名簡稱G6PD，是指紅血球中缺乏一種用作保護紅血球的酵素。患者若接觸到致敏原，會出現溶血情況，嚴重者或初生嬰兒很容易會有生命危險，但醫學上暫時仍未有根治蠶豆症的方法。

阿冰育有兩名分別8歲和5歲的兒子，二人皆患有蠶豆症，並同時有濕疹。蠶豆症患者可盡量小心避免進食一些特定的食品或接觸某些化學劑和藥物，但濕疹卻比起對抗蠶豆症更艱難。大仔4個月左右開始出現濕疹，嚴重時整塊面都會出血水和甩皮，皮膚科醫生的類固醇已經沒有太大幫助，只能暫時紓緩病情。阿冰嘗試過坊間的各樣產品和偏方，可惜徒勞無功。

「自己小孩自己救！」

數年前，天然或自製手工皂開始在香港和台灣掀起熱潮，阿冰對此深感興趣，並從不同的書籍自己學習製造手工皂。她忽發奇想，嘗試自己製作天然護膚品給兒子，實行「自己小孩自己救！」。她認為，由於材料的成分、產地及分量，全由自己控制，相對較安全。經過一段時間調整，阿冰終於成功研製出可改善濕疹的手工皂，兒子的濕疹也因而康復。

▲ 店舖設於葵涌廣場，主要售賣全手工製作、天然有機的護膚產品，包括一些濕疹的護膚產品、熱痱水、蚊怕水等。（黃建輝攝）

▲ 阿冰嘗試自己製作天然護膚品給兒子，實行「自己小孩自己救！」。（黃建輝攝）

2015年，阿冰與姊姊耗資約10萬元，正式創立「蠶豆媽媽」。店舖設於葵涌廣場，主要售賣全手工製作、天然有機的護膚產品，包括一些濕疹的護膚產品、熱痱水、蚊怕水等。考慮到大部分客人都面對皮膚問題，阿冰選擇將大部分資金投放在原材料方面。蠶豆媽媽的原材料全部由外國進口，成份天然、有機，而且更有出產地認證。雖然產品的成本昂貴，但仍堅持多年不加價，回饋客人。

▲ 蠶豆媽媽的原材料全部由外國進口，成份天然、有機，而且更有出產地認證。雖然產品的成本昂貴，但仍堅持多年不加價，回饋客人。（黃建輝攝）

疫情挫銷售 加快轉型O2O

目前，蠶豆媽媽每月平均營業額約10萬元，在疫情期間生意大受影響，門市人流下跌近7成。近日開始轉型至O2O綫上綫下模式，透過網絡吸納新客源，成功逆市反彈。

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阿冰笑指，撇開現時租金考慮和財政壓力，她的目標是於5年內在港九新界及澳門開設分店，並拓展至「蠶豆症」的發源地 - 台灣。同時為了照顧不同的需要，並增添客人的新鮮感，她希望日後能夠研發更多類型產品。

記者：施雯雯