滙豐環球資管：美國有機會陷入負利率　惟僅暫時性

▲ 滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝指，亞洲經濟體將較環球恢復得較早及快，加上貨幣政策將持續寬鬆，為亞洲債券投資提供良好機會。

利率期貨市場顯示，市場預期美國明年初將繼歐洲及日本，首次步入負利率。滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝表示，認為美國明年有機會陷入負利率，但相信只是暫時性，不會持續長時間。

疫情對全球經濟構成極大衝擊，陳寶枝指，與2009年的金融危機不同，疫情對各國的生產總值（GDP）造成更直接的影響，且帶來結構性的轉變。基於長遠的經濟影響，相信一段長時間信貸息差將較為濶。

市場普遍預期經濟在下半年才會復甦，她料，亞洲經濟體將較環球恢復得較早及快，由於通脹處於低水平，貨幣政策將持續寬鬆，為亞洲債券投資提供良好機會，同時，各央行將會推出更多財政政策，有利市場發行更多債券，尤其是企業債。

滙豐環球投資管理亞洲信貸主管梅立中指出，近期較多投資者回歸中國在岸債券市場，例如不少內地房企在岸發債增加。他認為，內地債市系統爆破的機會低，因中央對債務有所放寬，有內房延長還債或置換債務，反令槓桿有改善，減低違約風險。

對於違約率，他表示，亞洲債市的違約風險仍然可控，料為4%至6%，相較環球債市8%至13%的違約風險佳。

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編輯：袁諾曦