  • 27°C
香港時間 : 2020513日 (三) 15:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

滙豐環球資管：美國有機會陷入負利率　惟僅暫時性

金融經濟 14:15 2020/05/11

分享：

滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝指，亞洲經濟體將較環球恢復得較早及快，加上貨幣政策將持續寬鬆，為亞洲債券投資提供良好機會。

利率期貨市場顯示，市場預期美國明年初將繼歐洲及日本，首次步入負利率。滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝表示，認為美國明年有機會陷入負利率，但相信只是暫時性，不會持續長時間。

疫情對全球經濟構成極大衝擊，陳寶枝指，與2009年的金融危機不同，疫情對各國的生產總值（GDP）造成更直接的影響，且帶來結構性的轉變。基於長遠的經濟影響，相信一段長時間信貸息差將較為濶。

市場普遍預期經濟在下半年才會復甦，她料，亞洲經濟體將較環球恢復得較早及快，由於通脹處於低水平，貨幣政策將持續寬鬆，為亞洲債券投資提供良好機會，同時，各央行將會推出更多財政政策，有利市場發行更多債券，尤其是企業債。

滙豐環球投資管理亞洲信貸主管梅立中指出，近期較多投資者回歸中國在岸債券市場，例如不少內地房企在岸發債增加。他認為，內地債市系統爆破的機會低，因中央對債務有所放寬，有內房延長還債或置換債務，反令槓桿有改善，減低違約風險。

對於違約率，他表示，亞洲債市的違約風險仍然可控，料為4%至6%，相較環球債市8%至13%的違約風險佳。

相關文章：【負利率】美明年或見負利率　銀行、存戶有難了？

恒生指數午後升勢回順　美團逆市挫逾3%（不斷更新）

無限QE 抗通脹成投資新主題有理？（訂戶專享）

編輯：袁諾曦

疫情 經濟 期貨 債券 亞洲 美國 通脹 GDP
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指收市急挫457點　恒指黑期即跌逾300點（不斷更新）
【恒指夜期】道指收市急挫457點　恒指黑期即跌逾300點（不斷更新）
【新股IPO】開拓藥業接棒招股　可成沛嘉醫療2.0？
【新股IPO】開拓藥業接棒招股　可成沛嘉醫療2.0？
【新股IPO】開拓藥業首日孖展錄132億超購70倍　國際配售已足額認購
【新股IPO】開拓藥業首日孖展錄132億超購70倍　國際配售已足額認購
【保就業計劃】800億保就業計劃25日申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【保就業計劃】800億保就業計劃25日申請、最快6月收款　受薪人數不可少於3月受僱人數（附計劃重點）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%