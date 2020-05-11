【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過136萬人確診及8萬人死亡。但美國前總統奧巴馬大肆炮轟特朗普政府抗疫失敗，令特朗普非常不高興。特朗普其後於社交媒體Twitter上轉貼攻擊奧巴馬的貼文，貼文斥責奧巴馬是史上首位反對繼任者的美國前總統，更疑似暗串對方犯下「美國史上最大的政治罪。」

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美國傳媒引述消息證實，奧巴馬上周五（8日）在「奧巴馬校友會」（Obama Alumni Association）3,000名成員會議上，批評特朗普政府抗疫是場絕對混亂的災難（absolute chaotic disaster）。

特朗普周日在Twitter上反擊，包括於其中一篇貼文寫下「奧巴馬門！」（OBAMAGATE！）的字眼。

一名特朗普支持者發文指奧巴馬是史上首位反對繼任者的美國前總統，特朗普其後轉貼發文，並附文指：「他被捉住了，奧巴馬門！」（He got caught, OBAMAGATE!）

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1名保守派評論員塞克斯頓（Buck Sexton）於Twitter發文，指歐洲國家有「卸任總統」利用在職在最後數周，試圖針對下一任官員及破壞新政府，而美國也有相同事情發生，明顯暗示是奧巴馬。特朗普周日轉發塞克斯頓的貼文，更寫道：「美國到目前爲止最大的政治罪！」（The biggest political crime in American history, by far!）

特朗普同日更轉貼多個用戶的發文，主要都是針對奧巴馬的meme（網絡謎思，指在網上被大量宣傳及轉播，一舉成為備受注目的事物）。

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▲ 美國前總統奧巴馬大肆炮轟特朗普政府抗疫失敗，令特朗普非常不高興，其後於社交媒體Twitter上轉貼攻擊奧巴馬的貼文。

責任編輯：鄭錦玲