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蘋果頭戴式耳機或命名「AirPods Studio」　售2,705元

科技 13:48 2020/05/11

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有消息傳出，蘋果（Apple）將推出首款頭戴式裝置耳機，並會於今年秋季上市。

較早已有消息傳出，蘋果（Apple）將推出首款頭戴式裝置耳機，近日，爆料達人Jon Prosser於社交網站上透露，有關蘋果首款頭戴式耳機的命名及售價。

據Jon Prosser稱，蘋果推出的一款頭戴式耳機，將會命名為 「AirPods Studio」 ，目的是為讓旗下耳機產品的命名一致。他指出，「AirPods Studio」內部產品代號為「B515」，售價定為349美元（約2,705港元）。除此之外，他亦預測，蘋果即將發表新款的4K Apple TV ，以及iMac電腦產品的消息。

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爆料達人Jon Prosser於Twitter上透露，有關蘋果推出首款頭戴式耳機的命名及售價。

上個月，曾經有知情人士向彭博社透露，Apple在2018年開始研發頭戴式耳機產品，冀進一步擴大AirPods的產品綫，並會開發兩款頭戴式耳機的款式，主要採用輕便式設計，方便用戶在健身時使用。而著名蘋果分析師郭明錤就曾指出，新款的頭戴式耳機於今年年中開始量產，最快在秋季上市。

責任編輯：李寶如

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