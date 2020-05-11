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【兒童也抗疫】馬來西亞9歲女生 兩月縫130套醫護保護袍衣

環球社會熱點 13:27 2020/05/11

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在馬來西亞，有9歲女童趁停課期間請纓做義工，兩個月內巧手縫製130件醫護保護衣。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠）疫情仍然嚴峻，前線醫護物資短缺。在馬來西亞，有9歲女童趁停課期間請纓做義工，短短兩個月時間，巧手為前線醫護縫製130件保護衣。

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路透社報道，馬來西亞9歲女童艾菲婭（Nur Afia），5歲已懂針指，熟能生巧後，更開始縫製枕頭套賺錢，跟當裁縫母親的一樣，在家做衣服和針線活賺取收入。

自3月18日起，馬來西亞爆發新冠肺炎疫情，艾菲婭得知當地醫院招募義工，縫製保護衣，便馬上請示母親，自動請纓。在停課期間，她每天除了上網上課程和玩樂，都會抽空在縫紉機前密密縫製，每日能縫製4件保護衣。至今，她已為附近兩間醫院，縫製合共130件醫護保護衣。

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據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至5月11日，馬來西亞的累計確診人數6,656人，累計死亡人數為108人。

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記者：葉芷樺

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