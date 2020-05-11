【上海迪士尼】上海迪士尼重開首日入園名額已滿　攜程售票1.5萬張

▲ 上海迪士尼樂園重開，限流入園，首日預約名額已滿。

上海迪士尼樂園今日（5月11日）重開，首日預約入園的名額已滿，成為全球首個在疫情陰霾下重新營業的迪士尼主題公園。攜程（美：TCOM）指，中國消費者對國內旅遊，尤其中高端度假產品的熱情依然高漲，上海迪士尼5月8日重新開售門票，平台當天門票銷量突破1.5萬張。

據內地媒體報道，今早6時已有旅客在上海迪士尼入園處排隊等候。上海迪士尼官方綜合考慮疫情防控，樂園重新開放採取限流及年卡需提前預約等措施。目前，樂園每日接待量僅為最大承載量的20%，旅客需提前購買指定日門票及預約入園。

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園內的大部分景點、娛樂項目、演出以及商店和餐廳將在控制客流量的基礎上恢復運營。有互動的景點幾體驗，例如兒童遊玩區、冰雪奇緣：歡唱盛會等將暫時不對旅客開放，花車巡遊和夜光幻影秀也將日後回歸。

迪士尼（美：DIS）日前也公布上季業績，錄得收入180億美元，按年增長21%，勝市場預期；惟盈利銳減91%至4.8億美元。期內，迪士尼的主題公園業務收入按年跌10%至55.4億美元，經營利潤按年大減58%至6.39億美元。

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