【油價暴跌】沙特頂不住？　大加增值稅兩倍至15%、停發國民補助金

▲ 油價暴跌，沙特的財政也承受巨大壓力。

新冠肺炎重創環球經濟，全球央行大幅放水之際，全球最大產油國沙特阿拉伯卻「收水」，削減政府開支及加稅。沙特公布，除了停止每月向公民發放補助金外，也將大幅調高增值稅（VAT）兩倍。

沙特官方表示，自6月開始停止發放生活津貼補助，並於7月1日起將增值稅從5%提高至15%。 路透社3月引述消息表示，政府要求各部門就削減最少兩成預算提交建議。

沙特國庫收入7成來自石油，油價暴跌，令沙特財政承受巨大壓力。該國首季財政赤字達90億美元。另外，沙特央行外滙儲備3月份暴跌270億美元，創至少20年來最大降幅。

沙特官方通訊社SPA 此前報道，沙特財政部長Mohammed al-Jadaan表示，新冠肺炎的挑戰已導致政府收入下降，並且對公共財政的壓力達到了以後難以應對的水平，中長期更會損害沙特宏觀經濟和公共財政，因此必須削減更多支出，並採取措施以支持非石油收入的穩定。

沙特和其他波斯灣國家在2018年開始，對大多數商品和服務徵收5%增值稅，以增加政府財政收入，並向公民發放數十億美元的生活津貼，以紓緩物價上升造成的壓力。

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（第二版更新官方消息）

編輯：吳敏芳