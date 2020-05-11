▲ 【美國疫情】彭斯風險高 美媒：特朗普無計劃保持距離

美國疫情波及白宮，美國副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書米勒（Katie Miller）日前確診新冠肺炎，彭斯身為密切接觸者，卻沒有自我隔離的打算。有美媒更報道指，特朗普政府未有計劃要把彭斯與特朗普分開，令人憂慮一旦特朗普、彭斯同受感染，誰人處理總統職務。

美國《紐約時報》引述兩名華府官員指，華府沒有計劃讓特朗普、彭斯保持距離。白宮暫未回應此報道。

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白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）上周五回應指，白宮有措施保護特朗普與彭斯的健康，包括追蹤密切接觸者、為重要官員提供防疫指引以及讓特朗普與彭斯每日接受病毒檢測。

根據美國憲法，倘特朗普、彭斯同受感染會由美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）處理總統職務。

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米勒上周五確診新冠肺炎，彭斯發言人奧馬利（Devin O'Malley）則指，彭斯會繼續遵從白宮醫療小組建議，但不會自我隔離。奧馬利強調，彭斯每天都會接受病毒測試，而結果都呈陰性，顯示他未有受感染，彭斯周一會如常到白宮工作。

另外，美國國家過敏症和傳染病研究所長福西（Anthony Fauci）、美國食品藥品監督管理局長哈恩（Stephen Hahn）美國疾病控制及預防中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）據報因接觸過米勒，被列為密切接觸者下，需要隔離14日。

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責任編輯：楊心悅

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