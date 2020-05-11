  • 32°C
香港時間 : 2020511日 (一) 15:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊股價】騰訊放榜前破位 績後有力再創新高?

金融經濟 15:08 2020/05/11

分享：

騰訊今早高見429.6元，升破今年2月所創的年內高420元。騰訊早前兩度上試這水平均無功而還，今次一舉破位，反映市場憧憬本周三（13日）放榜交出亮麗業績，主要是看好手遊業務。

騰訊近期持續強勢，跟隨美股大型科技股的步伐。其中美股亞馬遜（Amazon）及Netflix早前均破頂創上市新高。騰訊目前已收復了疫情帶來的失地，能否挾業績利好，一舉升破歷史高位？

 


相關文章：【騰訊股價】騰訊破頂430元關見「千人操」獲利沽盤　不等周三放榜
              【騰訊股價】騰訊周三放榜 市場料首季手遊收入增長加速至逾40%

手遊業績成焦點 有望績後再上升

騰訊歷史高位為2018年1月所創的476.6元，今日高位僅低歷史高位約1成。騰訊股價於業績前後向來都是大起大落，倘業績交出符預期的成績，或業績有亮點，放榜後股價有機會大漲。

騰訊最近於3月份交出的第四季業績，手遊業績見增長，加上大行唱好，股價即時攀升，放榜後一周及一個月後，分別升1成及2成。

 

 

今次騰訊季績，市場焦點仍是手遊業務。券商普遍預期騰訊手遊收入增長可加快至逾40%，料手遊、社交廣告成業績增長驅動力。另外媒體廣告、支付、雲業務受疫情負面影響亦需關注。綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長18%至1,010.6億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利同樣增長18%至247.4億元。

多家大行唱好騰訊見500元

騰訊現強勢，多家大行已看好騰訊見500元。大行野村、摩根士丹利及瑞信等已先後將騰訊目標價上調至500元，而滙證更看好騰訊見至511元。

責任編輯：錢家鋒

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2wGePSQ
外圍分析無間斷 立即訂閱送高達$480訂閱禮品： https：//bit.ly/3e81nrK

媒體 廣告 香港股票 騰訊控股（00700） 目標價

上一篇文章

恒生指數午後升勢回順　美團逆市挫逾3%（不斷更新）

下一篇文章

【基金攻華】摩根資管成內地首家外商獨資基金公司　獲上投摩根餘下股權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【搵人接貨？】科網股強勢　美股投資者竟連續兩個月沽騰訊
【搵人接貨？】科網股強勢　美股投資者竟連續兩個月沽騰訊
【定期存款】美元定存息最高9厘　退休族宜緊抓特惠息
【定期存款】美元定存息最高9厘　退休族宜緊抓特惠息
【定期存款】港元短存加息壓力驟增 迎集資王京東港第二上市
【定期存款】港元短存加息壓力驟增 迎集資王京東港第二上市