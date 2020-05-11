【騰訊股價】騰訊放榜前破位 績後有力再創新高?

騰訊今早高見429.6元，升破今年2月所創的年內高420元。騰訊早前兩度上試這水平均無功而還，今次一舉破位，反映市場憧憬本周三（13日）放榜交出亮麗業績，主要是看好手遊業務。

騰訊近期持續強勢，跟隨美股大型科技股的步伐。其中美股亞馬遜（Amazon）及Netflix早前均破頂創上市新高。騰訊目前已收復了疫情帶來的失地，能否挾業績利好，一舉升破歷史高位？



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手遊業績成焦點 有望績後再上升

騰訊歷史高位為2018年1月所創的476.6元，今日高位僅低歷史高位約1成。騰訊股價於業績前後向來都是大起大落，倘業績交出符預期的成績，或業績有亮點，放榜後股價有機會大漲。

騰訊最近於3月份交出的第四季業績，手遊業績見增長，加上大行唱好，股價即時攀升，放榜後一周及一個月後，分別升1成及2成。

今次騰訊季績，市場焦點仍是手遊業務。券商普遍預期騰訊手遊收入增長可加快至逾40%，料手遊、社交廣告成業績增長驅動力。另外媒體廣告、支付、雲業務受疫情負面影響亦需關注。綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長18%至1,010.6億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利同樣增長18%至247.4億元。

多家大行唱好騰訊見500元

騰訊現強勢，多家大行已看好騰訊見500元。大行野村、摩根士丹利及瑞信等已先後將騰訊目標價上調至500元，而滙證更看好騰訊見至511元。

責任編輯：錢家鋒

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