【第二輪防疫抗疫基金】美容院、按摩院及派對房間資助計劃今日開始接受申請

▲ 美容院、按摩院及派對房間資助計劃今日開始接受申請

第二輪「防疫抗疫基金」下推出的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」今日開始接受申請。計劃涵蓋美容院、理髮店、按摩院及派對房間。每間合資格處所只可申請一次，亦只會獲批一次資助。如政府就同一處所地址收到多於一份申請，該處所的重複申請將不會受理。

第二輪防疫抗疫基金計劃下，每間合資格美容院及按摩院會按其員工人數獲發放一次過分層階的資助（分別為3萬元、6萬元及10萬元），而每間合資格派對房間則會獲發放一次過4萬元的資助。

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計劃的網上申請系統已開始運作。為方便商戶申領資助和提升審批效率，計劃只接受商戶於申請期內透過專屬網上系統提交申請。計劃的申請期將於5月17日（日）晚上11時59九分結束。由於計劃的資助並非以先到先得形式發放，商戶無須急於在今日內提交網上申請。

為免延誤審批，商戶須確保提交的文件及資料準確。政府亦提醒申請人，任何人提交失實資料或虛假文件以獲取資助屬刑事罪行，可能因此被檢控。

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