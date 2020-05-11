【中小企教室】拆解遙距營商計劃迷思　港商小心網上D-Biz陷阱

▲ 生產力局首席數碼總監黎少斌表示，期望遙距營商計劃可在10個工作天內完成審批。（資料圖片）

第二輪防疫抗疫基金下的遙距營商計劃（D-Biz），由18日起便可經生產力促進局接受申請。外界有傳申請D-Biz的同時，不能申請科技券，本報向生產力局查詢時的回覆指，暫時未有相關詳情。

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外界現時還傳出、聲稱得到計劃認可的合資格供應商，可為港商提供服務。但其實生產力局網站早已強調，計劃的首批參考名單，即「資訊科技服務供應商參考名單」，將於本月15日上載，讓企業提供相關的市場資訊以作參考。

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生產力局更重申，港商並不一定需要選用名單中的供應商，該些供應商僅為參考。其他申請的未知詳情，則需待18日後才有分曉。而現有的資助範圍，提及涵蓋12類有助遙距營商的資訊科技方案，包括：

1. 網上營商 2. 網上接單和送遞、智能自助服務系統 3. 網上客戶服務和推廣 4. 客戶數碼體驗升級 5. 數碼支付 / 流動裝置零售管理系統 6. 線上 / 雲端財務管理系統 7. 線上 / 雲端人力資源管理系統 8. 遙距文件管理、雲端儲存及遠端存取服務 9. 網上會議工具 10. 虛擬團隊管理和溝通 11. 網絡安全方案 12. 其他線上／度身訂造／ 雲端業務支援系統

不過，各行業總想了解計劃何時完成申請流程，並領取結果。早前生產力局首席數碼總監黎少斌表示，期望可在10個工作天內完成審批的同時，將結果回覆申請者。惟他重申，仍需視乎申請港商數目而定。

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責任編輯：馬意文