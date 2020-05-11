【科技抗疫】美軍招標研檢測穿戴裝置　降低軍中傳播機會

▲ 美軍以2500萬美元（約1.9億港元）進行招標，尋找科技公司協助開發檢測症狀穿戴設備。

新冠肺炎疫情全球大流行，肆虐世界各個地區，其中美軍更是重災區，軍艦與各地軍營都出現疫情。為了避免疫情持續擴散，美國軍方目前正進行招標，邀請科技公司合作開發一種可已檢測新冠肺炎早期徵狀的穿戴裝置，與智能手錶相似，快速識別及預防新冠病毒傳播。

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據CNN報道指，美軍以2500萬美元（約1.9億港元）進行招標，尋找科技公司協助開發檢測症狀穿戴設備。招標書資料顯示，美軍需要開發一種快速、準確的穿戴式診斷工具，讓軍人可像手錶一樣戴在手腕上，或佩戴在襯衫皮帶上，進行實時監測，如有輕微類似症狀如發燒、呼吸困難等，感應器就會自動發出提醒，讓醫務人員儘快進行全面檢測，或送到隔離營區。

與此同時，美軍目前亦正應用科技，應對新冠肺炎疫情帶來的影響。如位於佐治亞州本寧堡的一隊陸軍小組，將戰鬥中使用的HoloLens護目鏡，改裝成能夠在25分鐘內測量300名士兵體溫的護目鏡，方法比使用傳統探熱器更快捷及衛生，容易確保人員未有感染病菌。

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責任編輯：曾曉汶