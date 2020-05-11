無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享）

全球央行天量放水，美國聯儲局揚言無上限量化寬鬆（QE），無異於狂開印鈔機增加流動資金救市。投資界近日盛行對沖通脹投資，黃金再成必然之選，現貨金價近日衝上1,700美元7年高位後一直高踞不下，就連虛擬數幣比特幣上周亦在抗通脹主題下，一度突破1萬美元。

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