無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享） 金融經濟 13:26 2020/05/11 分享： 全球央行天量放水，美國聯儲局揚言無上限量化寬鬆（QE），無異於狂開印鈔機增加流動資金救市。投資界近日盛行對沖通脹投資，黃金再成必然之選，現貨金價近日衝上1,700美元7年高位後一直高踞不下，就連虛擬數幣比特幣上周亦在抗通脹主題下，一度突破1萬美元。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享） 2020/05/08 【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享） 【李小加退任】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享） 2020/05/07 【李小加退任】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享） 大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享） 2020/05/07 大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享） 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 2020/05/06 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 【ATM股價】阿里股價獨憔悴 瑞幸造假餘波未了（訂戶專享） 2020/05/05 【ATM股價】阿里股價獨憔悴 瑞幸造假餘波未了（訂戶專享） 經濟 通脹 金價 虛擬貨幣 量化寬鬆 日本央行 CPI 黃金 比特幣 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入