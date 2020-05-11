【汽車股】內地4月乘用車銷量反彈按月增36%　東風集團升逾3.5%

▲ 乘聯會最新數據，上月內地車市銷量反彈36%。

內地汽車市場銷售漸回暖，乘聯會最新數據，4月乘用車市場零售142.9萬輛，按年下降5.6%，按月增長36.6%，是今年走勢最強的月度。自年初疫情爆發後，車市1月至4月增速分別約為，-21%、-79%、-40%、-6%，4月數據反映了疫情以來，車市呈現谷底V型回升的良好態勢。

汽車股造好，截至午間收市，東風集團 （00489） 漲3.54%，報5.56元； 吉利汽車 （00175） 升1.54%，報 13.16元； 廣汽集團 （02238） 升2.04%，報7.5元。比亞迪 （01211） 曾高見47.4元，之後轉跌，最新跌0.64%，報46.5元。

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乘聯會表示，隨著4月中旬後的車市銷量逐步穩定，5月車市已經進入後疫情時代，月度銷量處於正常性季節波動狀態。

至於新能源汽車方面，上月新能源乘用車批發銷量6.4萬輛，按年下降30%，按月增長14.8%。

乘聯會指，美國電動車品牌Tesla（美︰TSLA）4月生產超過1萬輛汽車，總共銷售3635輛Model 3。

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編輯：陳華