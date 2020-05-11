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【汽車股】內地4月乘用車銷量反彈按月增36%　東風集團升逾3.5%

金融經濟 12:20 2020/05/11

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乘聯會最新數據，上月內地車市銷量反彈36%。

內地汽車市場銷售漸回暖，乘聯會最新數據，4月乘用車市場零售142.9萬輛，按年下降5.6%，按月增長36.6%，是今年走勢最強的月度。自年初疫情爆發後，車市1月至4月增速分別約為，-21%、-79%、-40%、-6%，4月數據反映了疫情以來，車市呈現谷底V型回升的良好態勢。

汽車股造好，截至午間收市，東風集團 （00489）  漲3.54%，報5.56元；吉利汽車 （00175）  升1.54%，報13.16元；廣汽集團  （02238）  升2.04%，報7.5元。比亞迪 （01211） 曾高見47.4元，之後轉跌，最新跌0.64%，報46.5元。

相關文章：【汽車銷量】一文看清4月車企銷售 長汽挫3.6% 比亞迪跌16%

乘聯會表示，隨著4月中旬後的車市銷量逐步穩定，5月車市已經進入後疫情時代，月度銷量處於正常性季節波動狀態。

至於新能源汽車方面，上月新能源乘用車批發銷量6.4萬輛，按年下降30%，按月增長14.8%。

乘聯會指，美國電動車品牌Tesla（美︰TSLA）4月生產超過1萬輛汽車，總共銷售3635輛Model 3。

相關文章：【汽車股】中汽協料4月銷量反彈4成 吉利漲4%廣汽升近5%

相關文章：【汽車股】花旗料汽車銷售迎來反彈 首選吉利、比亞迪

相關文章：Tesla就上海工廠與工行簽貸款協議 涉最多40億人幣

編輯：陳華

香港股票 汽車 廣汽集團（02238） 疫情 比亞迪股份（01211） 東風集團股份（00489） 吉利汽車（00175） 電動車 汽車股 Tesla
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