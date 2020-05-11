【英國疫情】有條件解封 鼓勵民眾踩單車復工

▲ 英國首相約翰遜宣布有條件分階段解除封鎖，包括建議民眾踩單車復工，出門保持兩米距離。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）的死亡病例已超過意大利，成為歐洲第一。首相約翰遜宣布，國內疫情已經見頂，即日起實施有條件、分階段解封，如鼓勵民眾踩單車復工，出門保持兩米距離，又設立五級制的新型冠狀肺炎病毒警報系統，以第五級為最嚴峻，英格蘭現時處於第四級。

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首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲，未能在家工作的民眾，即日起可外出工作，但建議避免乘搭公共交通工具，出行時建議步行或踩單車。

周三（13日）開始，民眾可自由到戶外做運動，英格蘭的民眾可驅車至公園、沙灘，但必須遵守保持兩米社交距離，違者將被罰款，相關罰款金額亦已提高。

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若情況許可，最快於6月1日分階段重開商店，並且讓部分小學生回校，並最早在7月1日重開接待業及其他公共場所。

約翰遜明言，目前不是解除封鎖的時候，又言若無封鎖措施，最壞情況是國內有50萬人死亡；當局會以科學及數據為準，非常審慎地修改措施。若疫情反彈，會毫不猶疑地煞停解封措施，呼籲民眾保持警惕、遏制病毒、挽救生命。

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他表示，英格蘭正處於警報系統五級制當中的第四級，並正邁向第三級，又感謝國民面對封鎖措施的理智與忍耐。

英國廣播公司（BBC）報道，工黨黨魁施紀賢（Sir Keir Starmer）回應首相發言表示，英國未能在家工作的人數以百萬計，批評約翰遜僅提前12小時通知復工，又建議民眾避免乘搭公共交通的安排，過於倉促。

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記者：葉芷樺

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