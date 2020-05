【美國疫情】太多長者死 紐約州護老院職員每周檢測2次

▲ 紐約州則發布新防疫指引,要求護老院職員每周接受2次病毒檢測,以減低護老院長者染疫的風險。

美國的新冠肺炎疫情仍然持續,增至超過8萬人染疫死亡,超過三成患者死於護老院。作爲美國疫情重災區的紐約州則發布新防疫指引,要求護老院職員每周接受2次病毒檢測,以減低護老院長者染疫的風險。

【美國疫情】幕僚中招 彭斯拒隔離 照到白宮工作

【美國疫情】紐約護老院近100人染疫死 市長:絕對恐怖

根據美聯社統計,美國已有超過2.5萬名確診患者於護老院死亡,佔死亡總人數超過30%。紐約州有超過10萬長者居住於護老院,其中有5,300人確診死亡,死亡比例約5.3%,反映紐約州的護老院疫情非常嚴重。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo)周日(10日)宣布護老院的新防疫指引,要求該州的護老院職員要每周接受2次病毒檢測,更指如600多家護老院未能按州政府要求安排職員檢測,將會喪失經營資格。

【美國疫情】白宮抗疫3首長變密切接觸者 要隔離14日

【美國疫情】奧巴馬發炮:特朗普抗疫「絕對亂來」

科莫指有必要加強護老院的防疫措施:

護老院遭病毒利用作疫情的爆發點,他們(護老院長者)是脆弱地區的脆弱人群。

(This virus uses nursing homes. They are ground zero. They are the vulnerable population in the vulnerable location.)

另外,紐約州原本禁止護老院要求病情穩定的患者於入院前接受病毒檢測,但科莫於周日改變有關做法,指除非患者再次接受病毒檢測的結果呈陰性,否則護老院不可繼續接收確診患者,而要將患者轉介至衛生部門。

【俄羅斯疫情】突破20萬確診 連續8日增過萬宗

【新冠疫情】全球確診逼近415萬 逾28萬人死亡

長者屬新冠肺炎疫情高危群組,長者感染後的死亡風險較高。紐約州衛生部門更指,該州死亡病例中,有85%的死者年齡在60歲或以上。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:鄭錦玲