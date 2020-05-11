▲ 【美國疫情】幕僚中招 彭斯拒隔離 照到白宮工作

美國疫情波及白宮，美國副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書米勒（Katie Miller）日前確診新冠肺炎。早前有指彭斯會自我隔離，但彭斯發言人否認消息，表示彭斯的病毒檢測結果呈陰性，不會作自我隔離，彭斯會如常到白宮工作。

彭斯發言人奧馬利（Devin O'Malley）指，彭斯會繼續遵從白宮醫療小組建議，但不會自我隔離。

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奧馬利強調，彭斯每天都會接受病毒測試，而結果都呈陰性，顯示他未有受感染，彭斯周一會如常到白宮工作。

美國有線新聞網絡（CNN）引述有白宮官員指，在白宮內部，在目前的情況下是極為敏感，官員都意識到白宮在要求各州重新開放的同時，內部卻加強防止病毒傳播的措施，而這是互相矛盾的。

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官員又透露，彭斯在未來幾天的日程可能會安排得輕鬆一點，但他並未進行全面的自我拒離。

米勒上周五確診新冠肺炎，美國國家過敏症和傳染病研究所長福西（Anthony Fauci）、美國食品藥品監督管理局長哈恩（Stephen Hahn）美國疾病控制及預防中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）據報因接觸過米勒，被列為密切接觸者下，需要隔離14日。

責任編輯：楊心悅

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