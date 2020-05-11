【兩會2020】花旗籲留意7大範疇尋寶　首選騰訊阿里健康

兩會將於5月22日召開，花旗預期，中央將會在7大方面重點施政，看好互聯網、醫療保健、消費、房地產、建築原材料、資訊科技服務、天然氣這7大行業會因此受惠。

花旗認為，兩會將於下面7大範疇着墨，包括：恢復生產、擴大城鎮化的需求、提高財赤、核心地域的受惠政策、建設更多都市圈、油氣行業改革、加快新科技發展。

如何修復供應鏈最為重要

該行解釋，疫情下，最主要的討論話題是如何修復供應鏈，因中國佔全球出口市場約11.4%，因此復工對很多行業都有利，預期建造業相關的需求會比製造業更大。

內需是支撐內地經濟的重要支柱之一，花旗預期，內需增加下，看好滔搏 （06110） 及高鑫零售 （06808） ，而在大城市擁有大量土儲的金茂 （00817） 龍湖 （00960） 、世茂房地產 （00813） 及旭煇 （00884） 也能受惠。

減稅降費總額料較去年增加25%

為了刺激疫情後的經濟，花旗估計，內地今年財赤會調高至佔國內生產總值（GDP）約3.5%，減稅降費總額料達2.5萬億元人民幣，較去年增加25%。除大力刺激消費外，相信基建投資也是重點之一。隨經濟發展，花旗相信，長江三角洲、粵港澳大灣區、大型都市圈等都會繼續獲得政策支持。

行業方面，天然氣採購的選擇增加，國家油氣管網公司成立也利好天然氣分銷商。資訊方面發展加快，如人工智能、物聯網、大數據等，數碼製造將加強競爭力，看好騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、阿里健康 （00241） 及平安好醫生 （01833） 。

花旗首選騰訊、阿里健康、滔搏、世茂房地產、華潤水泥 （01313） 、新奧能源 （02688） 及A股上市的廣聯達科技（002410）。該行強調，上述股份均有結構性增長概念，是長期投資建議。

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