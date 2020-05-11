Surface Laptop 3無故「裂Mon」　微軟將提供免費維修

▲ Surface Laptop 3屏幕無故現髮絲線條的裂痕，微軟宣布，將為受影響用戶免費提供維修更換服務。

微軟（Microsoft）去年10月正式推出的Surface Laptop 3，登場不到一年就出狀況。近日有Surface Laptop 3用家投訴，屏幕無故出現髮絲線條的裂痕，影響視覺效果。因此微軟立刻推出應變措施，宣布將為Surface Laptop 3屏幕出現裂痕的用戶，免費提供維修更換服務。

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據外媒The Verge消息指，是次受影響的是Surface Laptop 3鋁質機殼的13及15吋型號，Alcantara材質機殼的型號並沒有出現玻璃破裂的情況。微軟表示，他們已對屏幕破裂的原因開始調查，發現是有堅硬的外來微粒進入玻璃，才會導致無故裂開的情況，但僅是少數情況。

微軟宣布，現時將為Surface Laptop 3鋁質機殼的機主提供免費維修及更換，但該產品必須在保養期內完成。若之前曾因相關問題付費維修，亦可連同收據，聯絡微軟要求退款。不過值得注意的是，是次維修並不包括人為損毀的產品。

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責任編輯：曾曉汶