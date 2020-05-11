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粵港澳或同步放寬跨境防疫措施限制　濠賭股邊隻升幅最大？

金融經濟 16:45 2020/05/11

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粵港澳三地有望同步放寬跨境防疫措施限制，濠賭股今早造好。

粵港澳三地有望同步放寬跨境防疫措施限制，濠賭股普遍造好，銀娛 （00027） 盤中高見55.85元，全日收報54.25元，升逾1%；金沙 （01928） 升逾3%，收32.15元；新濠國際 （00200） 亦升逾3%，收15.16元；永利澳門 （01128） 全日收14.4元，升1.8%、、澳博 （00880） 盤中高見8.52元，創1個月高，全日收8.26元，升2%、美高梅中國 （02822） 變動不大。

特首林鄭月娥接受本地報章訪問時透露，粵港澳就跨境防疫措施進行磋商，期望月內達成安排，促成三地同步放寬限制，允許符合特定跨境目的、通過新冠肺炎病毒測試的人士，出入境時豁免強制檢疫。

另外，澳門政府宣布， 今早6點起， 合資格的內地外僱人員， 入境澳門可豁免隔離。澳門亦取消6至8小時的醫學檢查措施， 內地入境澳門人士須持核酸檢測陰性證明或健康碼。如未能出示， 澳門居民須即時接受檢測， 非澳門居民會被拒入境。

相關文章：【開放邊境】林鄭：粵港澳跨境防疫措施冀月內達成安排　三地或同步放寬限制

相關文章：【板塊狙擊】澳門擱置徵旅客稅 濠賭股全綫炒上

相關文章：澳門將推措施促進旅遊業復甦　濠賭股上漲銀娛升近3%重上50關

編輯：吳敏芳

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