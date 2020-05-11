【新冠肺炎】世衛推病徵評估程式　助資源匱乏國家抗疫

▲ 世界衛生組織（WHO）計劃在本月內推出一款應用程式，用作評估全球用戶是否出現新冠肺炎病徵。

新冠肺炎疫情雖然已逐步緩和，但長遠的預防及抗疫工作亦不能馬虎。世界衛生組織（WHO）計劃在本月內推出一款應用程式，主要為醫療及科技技術資源匱乏的國家，提供自我評估服務，讓民眾透過程式得知自己是否出現感染新冠肺炎病毒症狀。

>>>【科技抗疫】微軟COVID 19 tracker上架 助追踪最新動態

>>>【科技抗疫】瑞士品牌研便攜UVC紫外線燈 2分鐘消毒滅菌 （有片）

WHO首席資訊長Bernardo Mariano接受路透社訪問時透露，該組織正研發一款應用程式，主要用作評估全球用戶是否出現新冠肺炎病徵，減低醫療機構的壓力。Mariano又表示，此工具可協助一些資源缺乏、無法自行開發相關程式的國家，希望這些國家能夠追上國際防疫進度。

據了解，預計該程式將在本月內推出。全球各國政府都能取得這款程式的基本技術，可自行添加功能，推出屬於自己的程式。

據消息指，除了可用作評估病徵外，WHO亦正考慮加入病患追蹤功能，當用家出現疑似徵狀，就會開啟追蹤模式。但由於此功能涉及私隱問題，WHO目前正與Google及蘋果討論，研究法律及如何保障用家私隱，以及如何避免兩企利用收集到的數據牟利等問題。

>>>【科技抗疫】法國地鐵系統安裝AI軟件 監控民眾有否佩戴口罩

責任編輯：曾曉汶