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金山雲美股掛牌升4成 挽中概股信心?

金融經濟 10:31 2020/05/11

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金山軟件 （03888） 分拆旗下金山雲（美：KC）於美股上市，上周五首掛股價急升40%。金山雲是瑞幸咖啡（美：LK）造假風波後首隻於美股掛牌的中概股，反映投資者未對中概股完全失信心。

金山雲首掛 市值直逼母企金山軟件

金山雲集資額約5.1億美元（約39.8億港元），為今年以來最大規模於美股上市的中概股。金山雲以每股美國存託股份（ADS）的發售價定在17美元，首日股價急升，收報23.84美元，升40%。金山雲市值達到47.74億美元（約372億港元），升逼母公司金山軟件約400億元的市值。

相關文章：【雷軍旗下】金山雲美國IPO定價17美元　集資近40億港元

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金山雲首掛造好，除了為金山軟件帶動來利好消息，亦暫掃此前瑞幸咖啡造假事件帶來的中概股陰霾。

瑞幸造假火燒連環船 中概股受累

於美股上市的瑞幸咖啡，4月初時自揭高層造假後，事件持續發酵。其後火燒連環船，內地線上教育公司好未來教育（美：TAL）亦發公告「自爆」，揭員工造假誇大業務。另外，內地網上影音平台愛奇藝（美：IQ）亦遭沽空機構聯手狙擊，被指虛增用戶和營收。

相關文章：【中概股造假】瑞幸造假火燒連環船 信心危機蔓延中概股集體受累

以上多件事件疊加，令市場對中概股失信心，拖累早前中概股股價普遍跑輸。金山雲首日掛升4成，反映市場對中概股重拾信心。

責任編輯：錢家鋒

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美股 金山軟件（03888） 集資 分拆 愛奇藝（美：IQ） 瑞幸咖啡（美：LK）

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