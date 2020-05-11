【泳池重開】康文署泳池及分區圖書館5月21日重開

疫情漸漸緩和，本港已連續21日沒有本地感染個案。康文署宣布，更多康樂及文化場地將於5月21日重新開放。康文署亦會由6月1日起恢復舉辦部分康樂和體育活動訓練班及外展音樂課程。

公眾游泳池／舞蹈室／健身室5月21日重開

5月21日（星期四）起重開的康樂設施包括大部分公眾游泳池（只限部分泳池設施如主池、副池等）、舞蹈室／活動室、健身室、運動攀登設施、英式／美式桌球枱、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣。有關重開設施的安排詳情會另行通告。

收費運動場／體育館／壁球場5月11日重開

此外，已開放收費場地包括運動場、體育館、壁球場、網球場、草地滾球場及屯門康樂體育中心內的更衣室及沐浴設施5月11日重新開放，並同時實施特別安排，包括只開放相隔之沖身間或淋浴花灑頭、量度使用者體溫，以及加強定時清潔消毒沖身設施和儲物櫃等。

市民可於5月20日（星期三）開始，使用康體通在網上、已重開場地及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱及自助服務站預訂上述重開的收費康樂設施。而設於水上活動中心的康體通預訂櫃枱亦將於設施重開當日同步恢復預訂服務。

康樂體育活動訓練班6月1日復辦



6月1日（星期一）起恢復舉辦部分在戶外、室內及水上活動中心進行的康樂及體育活動訓練班，包括網球、高爾夫球、太極、草地滾球、羽毛球、壁球、乒乓球、健體舞、器械健體、社交舞、獨木舟、滑浪風帆等。為減少社交接觸及感染風險，每項活動的最高人數（連同教師）為八人或法例指定不能超過的人數。

市民可於5月25日（星期一）起，透過康體通網上系統或親臨各分區康樂事務辦事處／設有康體通服務或自助服務站的康樂場地以「先到先得」形式報名。有關活動及報名詳情將容後上載於康文署網頁或可向各分區康樂事務辦事處查詢。



12間分區圖書館5月21日局部開放



文化設施方面，再多12間分區圖書館的成人及兒童圖書館將於5月21日起局部開放，包括香港仔公共圖書館、柴灣公共圖書館、駱克道公共圖書館、荔枝角公共圖書館、藍田公共圖書館、牛池灣公共圖書館、油蔴地公共圖書館、粉嶺公共圖書館、大埔公共圖書館、調景嶺公共圖書館、青衣公共圖書館及東涌公共圖書館，並實施特別開放時間（星期一至六由下午一時至八時，星期日及公眾假期由上午九時至下午五時）。

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為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。十二歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。館內將提供有限度服務，包括借還服務及領取已預約資料，部分電腦設施將重開並接受電話預約；而館內的報刊閱覽室將會暫停開放。

以上12間分區圖書館和已重開的5間主要圖書館（即九龍、屏山天水圍、沙田、荃灣及屯門公共圖書館）的學生自修室將於同日重開，並實施與上述公共圖書館相同的特別開放時間和分段開放，每節約三小時，並限制使用人數。

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