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【騰訊股價】「2千人操」獲利盤不等周三放榜　騰訊百億成交430元關沽盤全掃清　

金融經濟 16:20 2020/05/11

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【騰訊股價】騰訊破頂430元關見「千人操」獲利沽盤　不等周三放榜

港股造好早段升逾500點，重上24700點水平。股王騰訊 （00700） 亦破頂，升穿420元關口，今早升逾2%，高見429.6元。不過投資者選擇破位先行食糊，於騰訊430元關口排出「2千人操」獲利沽盤，不等騰訊周三（13日）放榜。

騰訊U盤再拉升，騰訊最終升4%，收報全日最高位435元，成交143億元。

下午3時40分，騰訊升穿430元，意味買盤將涉160萬股的2300個沽盤全部數掃清，騰訊成交達120億元。

下午3時04分，騰訊升至430元，惟面對2300個沽盤，騰訊暫時未能升穿。

騰訊於下午2時24分，430元價位沽盤增加至2100個，涉160萬股或6.88億元。

騰訊中午收報428元，升9.8元或2.3%，成交60.5億元。

騰訊於早上9時56分，於430元價位出現1100個沽盤，涉67.5萬股或2.9億元。

綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長18%至1,010.6億元人民幣，Non-GAAP（非通用會計準則）純利同樣增長18%至247.4億元人民幣，其中預期騰訊手遊收入增長可加快至逾40%。

【騰訊股價】騰訊周三放榜 市場料首季手遊收入增長加速至逾40%

【騰訊股價】騰訊《王者榮耀》4月收入按月升43%　五一收入創單日新高

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責任編輯︰梁浩碩

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