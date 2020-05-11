【開放邊境】林鄭：粵港澳跨境防疫措施冀月內達成安排　三地或同步放寬限制

▲ 林鄭月娥表示，粵港澳就跨境防疫措施進行磋商，期望月內達成安排，促成三地同步放寬限制。

特首林鄭月娥接受本地報章訪問時透露，粵港澳就跨境防疫措施進行磋商，期望月內達成安排，促成三地同步放寬限制，允許符合特定跨境目的、通過新冠肺炎病毒測試的人士，出入境時豁免強制檢疫。她又批評有人雙重標準，用政治騎劫抗疫工作。

研兩款限制

林鄭月娥表示，正構想兩款限制，一個是要符合特定目的才可以豁免14日強制檢疫；一個是跨境人士要做過核酸檢測，證明自己沒感染，像現在的跨境貨車司機一樣。香港連續21日無新冠肺炎本地新增確診個案，港府已逐步放寬限聚令等措施，但內地抵港人士的強制家居檢疫令延長至6月7日。 隨着香港與內地疫情逐漸緩和，政府日前宣布豁免跨境學童及符合特定條件的商務人士抵港後14日強制檢疫。

合資格內地外僱人員入境澳門豁免隔離

另一邊廂，澳門政府宣布， 今早6點起， 合資格的內地外僱人員， 入境澳門可豁免隔離。澳門亦取消6至8小時的醫學檢查措施， 內地入境澳門人士須持核酸檢測陰性證明或健康碼。如未能出示， 澳門居民須即時接受檢測， 非澳門居民會被拒入境。

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編輯：吳敏芳