  • 30°C
香港時間 : 2020511日 (一) 10:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【開放邊境】林鄭：粵港澳跨境防疫措施冀月內達成安排　三地或同步放寬限制

金融經濟 09:38 2020/05/11

分享：

林鄭月娥表示，粵港澳就跨境防疫措施進行磋商，期望月內達成安排，促成三地同步放寬限制。

特首林鄭月娥接受本地報章訪問時透露，粵港澳就跨境防疫措施進行磋商，期望月內達成安排，促成三地同步放寬限制，允許符合特定跨境目的、通過新冠肺炎病毒測試的人士，出入境時豁免強制檢疫。她又批評有人雙重標準，用政治騎劫抗疫工作。

研兩款限制

林鄭月娥表示，正構想兩款限制，一個是要符合特定目的才可以豁免14日強制檢疫；一個是跨境人士要做過核酸檢測，證明自己沒感染，像現在的跨境貨車司機一樣。香港連續21日無新冠肺炎本地新增確診個案，港府已逐步放寬限聚令等措施，但內地抵港人士的強制家居檢疫令延長至6月7日。 隨着香港與內地疫情逐漸緩和，政府日前宣布豁免跨境學童及符合特定條件的商務人士抵港後14日強制檢疫。

合資格內地外僱人員入境澳門豁免隔離

另一邊廂，澳門政府宣布， 今早6點起， 合資格的內地外僱人員， 入境澳門可豁免隔離。澳門亦取消6至8小時的醫學檢查措施， 內地入境澳門人士須持核酸檢測陰性證明或健康碼。如未能出示， 澳門居民須即時接受檢測， 非澳門居民會被拒入境。

相關文章：

【限聚令放寬】海洋公園研重開後推港人優惠 訪客入場需預先網上登記

【限聚令】政府擬放寬限聚人數4人變8人 餐飲股母親節前喜訊？

【何栢良訪問】28天本地感染歸零尚餘一周　何栢良指達標後口罩不可除邊境未可放

編輯：吳敏芳

 

疫情 林鄭月娥 限聚令 澳門 香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】美元定存息最高9厘　退休族宜緊抓特惠息
【定期存款】美元定存息最高9厘　退休族宜緊抓特惠息
【搵人接貨？】科網股強勢　美股投資者竟連續兩個月沽騰訊
【搵人接貨？】科網股強勢　美股投資者竟連續兩個月沽騰訊
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【Switch機】csl推5G優惠服務計劃　送Switch機兼≪集合啦！動物森友會≫
【Switch機】csl推5G優惠服務計劃　送Switch機兼≪集合啦！動物森友會≫
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩