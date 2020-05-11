【高銀賣地】高銀金融出售啟德地皮　涉70.4億元

高銀金融 （00530） 出售啟德地皮。高銀金融公布，全資附屬以初步代價70.4億元，向Top Family Group Limited出售啟德發展區物業，總地盤面積為約9,708平方米，最低及最高可發展建築面積分別為32,037平方米及53,394平方米。其將發展為私人住宅用途。於公告日期，地基工程尚未展開。

出售餘下所得款項淨額作償還借貸及一般營運資金，而目前預期將自出售事項錄得虧損約25.71億元。

公司表示，鑑於全球經濟疲軟為營商環境帶來的挑戰不斷增加，以及香港經濟活動減少，呈現經濟收縮跡象，董事認為，香港物業發展市場長遠仍存在不確定因素。

考慮到該物業處於初步發展階段及項目所需資金龐大，且在物業市場前景不明朗及香港整體經濟低迷的背景下，董事採取審慎方針為本集團的現有業務保留更多現金。

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責任編輯︰梁浩碩