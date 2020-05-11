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恒生指數高開240點　開報24470點（不斷更新）

金融經濟 09:21 2020/05/11

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道指期貨升124點　恒指黑期升約275點（不斷更新）

美國總統特朗普對華加關稅態度軟化，加上預期美國就業市場下半年改善，美股上周五造好，道指升455點收報24331點。恒生指數若跟足ADR走勢，恒指料高開97點，開報24328點。

【牛熊共舞】股市熊二定牛一？大蕭條經驗話你知！

美國財長姆欽︰失業率可能升至25%　相當於大蕭條水平

【09：21】恒生指數高開240點，開報24470點。

【09：16】人民幣中間價報7.0769，上調19點子。

【09：14】即月期指開報24340點，升219點或0.9%。

【09：00】原油價格下跌，紐約期油跌2.3%，報24.18美元；布蘭持期油跌2.1%，報30.33美元。

【08：34】日經225指數升212點或1.1%，報20391點；南韓KOSPI指數升0.4%，報1952點。

【08：27】恒指黑期升約275點，報24479點；美股期貨上升，道指期貨升124點，報24410。

【08：25】滙豐 （00005） ADR折合報39.73元，升0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報422.99元，升1.1%。

【騰訊股價】騰訊周三放榜 市場料首季手遊收入增長加速至逾40%

北水細額買滙豐　專揀40元以下排隊

【08：15】美國財長姆欽表示，美國失業率可能會進一步惡化至25%，即相當於經濟大蕭條時期水平，然後才出現改善。

【07：50】美國副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書米勒（Katie Miller）上周宣布確診，據悉彭斯正進行自我隔離。

【美國疫情】美國副總統彭斯據報自我隔離　新聞秘書上周確診新冠肺炎

【07：00】美股上周五造好，道指收報24331點，升455點或1.9%；標普500指數收報2929點，升48點或1.7%；納指收市報9121點，升141點或1.6%。

港股ADR收報24328點，升97點或0.4%。恒指夜期收報24211點，升90點或0.4%。

道指上周五升455點港股ADR升97點　原油價格升5%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） ADR 期貨 姆欽 彭斯 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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