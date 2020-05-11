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恒指升371點後無力　夜期跟外圍跌重回主要技術關口（不斷更新）

金融經濟 20:19 2020/05/11

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道指期貨升124點　恒指黑期升約275點（不斷更新）

港股今日強勢，恒指在騰訊 （00700） 等科技股發力下，升逾300點，略為收復24600點下跌裂口水平。不過，美股未見新的利好消息出現，相關指數期貨盤前調整，連帶恒指夜期亦未能延續升勢，重回重大技術關口24200點水平（即3月低位按黃金比率反彈0.382倍計）。

【20：15】美股指數期貨盤前走勢偏弱，恒指夜期亦即時回吐，報24235點，跌252點，低水367點。

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美國財長姆欽︰失業率可能升至25%　相當於大蕭條水平

【16：46】恒指黑期跌幅擴大至135點，報24501點。

【16：40】恒指黑期跌約90點，報24549點；道指期貨升54點，報24340點。

美國總統特朗普對華加關稅態度軟化，加上預期美國就業市場下半年改善，美股上周五造好，道指升455點收報24331點。恒生指數高開240點，恒指開報24470點，大市早段升幅擴大至500點，其後午勢回順，恒指最終收報24602點，升371點或1.5%。

【16：30】即月期指收報24486點，升365點或1.5%，低水116點。

【16：14】舜宇 （02382） 升4.2%，為表現最好藍籌；恒安 （01044） 跌0.8%，藍籌中最差。

【16：11】騰訊 （00700） U盤抽升4%，破頂收報435元，成交143億元。滙豐 （00005） 重上40元，升0.5元或1.3%。

【16：10】恒指升371點，收報24602點；國指升122點，收報9990點。主板成交1037億元。

【16：00】恒生指數U盤前升388點，報24618點。

【15：43】騰訊 （00700） 尾市前升至3%，升穿430元水平，破頂高見431元。

【15：23】中國飛鶴 （06186） 逆市跌7%，低見14.24元。

【15：14】港股下午3時後維持約350點升幅，續於24600點以下水平上落。

【15：03】騰訊 （00700） 升至429.6元，試上430元水平，成交97億元。

【15：01】內地股市偏軟，上證跌0.02%；深證跌0.29%；創業板指跌1.05%。

【13：22】克莉絲汀 （01210） 飈升至3倍，高見0.52元。

【14：03】大市升幅收窄至350點，至24580點水平。

【13：10】克莉絲汀 （01210） 午後升幅擴大至逾2倍，高見0.48元。

【13：20】美團 （03690） 跌幅擴大至3.5%，低見107.2元。

【順豐參戰】美團午後逆市跌近4%　順豐推外賣平台「豐食」、阿里巴巴外新對手（第二版）

【13：05】港股午後初段升約450點，於24700點水平以下。滙豐 （00005） 升1.9%；騰訊 （00700） 升2.3%；港交所 （00388） 升3.5%。

【13：03】日清倉品 （01475） 績後跌逾3%，低見6.67元。公布首季業績，日清倉品首季公司擁有人應佔溢利9896.6萬元，按年增7.95%。

日清食品績後跌逾3%　首季多賺7.95%不派中期息

【12：11】舜宇 （02382） 升6%，為表現最好藍籌；石藥 （01093） 逆市跌0.5%，藍籌中表現最差。

【12：01】滙豐 （00005） 升2.2%，中午收報40.4元；騰訊 （00700） 破頂高見429.6元，中午收報428元，升2.3%。

【12：00】恒生指數半日升476點，中午收報24706點。國指中午收報10041點，升172點。主板成交573億元。

【11：50】港大零售 （01255） 升13%，高見3.2元。港大零售早前公布，指接獲安邁顧問函件，信件內容關於委任楊美莉及黃詠詩，為港大零售主席楊軍旗下全資附屬公司商贏金融所持有的1.2億股港大零售股份之共同及各別接管人及經理人；這批相當於現時股權56.07%的股份於2018年已抵押予長城資產。楊軍現時持有港大零售已發行股本70.09%。

港大零售逾半股份被接管 David Webb證監曾先後預警

【11：32】啤酒股百威亞太 （01876） 升4.3%；青啤 （00168） 跌1.2%；潤啤 （00291） 跌1.2%。

【11：30】內地股市個別發展，上證升0.1%；深證跌0.04%；創業板指跌0.9%。

【11：13】大市升逾400點，反向ETF下挫，FI二南方恒指 （07500） 跌4.3%，報7.2元。

【11：05】滙豐 （00005） 升幅擴至2%，重上40元，高見40.4元。

北水細額買滙豐　專揀40元以下排隊

【10：58】克莉絲汀 （01210） 飈近1倍，高見0.26元。

【10：52】港股升勢暫時升約465點，於24700點水平上落。

【10：36】美團 （03690） 今早高見114元後，股價逆市倒跌1.3%，低見109.6元。

【10：32】長江集團旗下長和 （00001） 升2%；長實 （01113） 升3%；長江基建 （01038） 升1.9%；電能實業 （00006） ；長江生命科技 （00775） 升1%；港燈電力投資 （02638） 逆市跌0.6%。長和 、長實 、長江基建 、電能實業、港燈電力投資 及長江生命科技將於周三及周四舉行股東週年大會（AGM）。

【AGM】李澤鉅透過視像主持長和系AGM　股東最遲今天獲電郵通知可親身出席

【10：17】舜宇 （02382）  及丘鈦 （01478）  此前公布4月銷售數據，攝像頭模組銷量按年分別增約13%及3%，舜宇升7%，高見124.4元。丘鈦亦升5.7%。另外，瑞聲 （02018） 升3.6%；高偉電子 （01415） 升2.2%。

舜宇丘鈦上月攝像頭模組銷量錄升幅　股價各升6%

【10：06】貓眼娛樂 （01896） 升4.2%；阿里影業 （01060） 升6%，報1.06元；IMAX CHINA （01970） 升5.3%。中港陸續重啟戲院、遊戲廳等娛樂休閒場所，消息利好影視股份。

【影視股】中港兩地戲院重開　阿里影業貓眼娛樂大漲6%

【09：48】港交所 （00388） 升逾2%。據內地傳媒報道，京東計劃集資額約34億美元（約265億港元），並於5月25日開始新股認購申請，最快於6月在香港上市。

【新股IPO】傳京東5月底港第二上市　集資265億

【09：48】太興 （06811） 升2%。太興預計第一季度收益約6.4億元，按年減少20%至25%。

太興首季力保6億生意 按年僅跌2成

【09：44】濠賭股上揚，藍籌銀娛 （00027） 升3.2%；金沙 （01928） 升3.7%。

【09：41】港股升幅擴大至500點，至24700點水平。

【09：37】ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升2.4%，高見198.4元；騰訊 （00700） 破頂升逾2%，早段高見428.6元；美團 （03690） 升2%，高見113.9元。

【順豐美團阿里巴巴外賣大戰】順豐內地推外賣平台「豐食」　有Pizza Hut味千拉面

【09：34】小米 （01810） 升逾4%，高見11.72元。

【雷軍旗下】金山雲首掛飆4成　小米一夜賺過億股價升近半成

【小米股價】雷軍挖角多名猛將加盟　小米內部提拔為主海納百川

【09：33】大市早段升幅擴大至近400點，升至24600點水平。

【09：32】高銀金融 （00530）  出售啟德地皮。高銀金融公布，全資附屬以初步代價70.4億元，向Top Family Group Limited出售啟德發展區物業，總地盤面積為約9,708平方米，最低及最高可發展建築面積分別為32,037平方米及53,394平方米。其將發展為私人住宅用途。於公告日期，地基工程尚未展開。

【高銀賣地】高銀金融出售啟德地皮　涉70.4億元

【09：27】騰訊 （00700） 破頂升1.6%，開報425元；滙豐 （00005） 開報39.85元，升0.8%。

【09：21】恒生指數高開240點，開報24470點。

【09：16】人民幣中間價報7.0769，上調19點子。

【09：14】即月期指開報24340點，升219點或0.9%。

【09：00】原油價格下跌，紐約期油跌2.3%，報24.18美元；布蘭持期油跌2.1%，報30.33美元。

【08：34】日經225指數升212點或1.1%，報20391點；南韓KOSPI指數升0.4%，報1952點。

【08：27】恒指黑期升約275點，報24479點；美股期貨上升，道指期貨升124點，報24410。

【08：25】滙豐 （00005） ADR折合報39.73元，升0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報422.99元，升1.1%。

【騰訊股價】騰訊周三放榜 市場料首季手遊收入增長加速至逾40%

【08：15】美國財長姆欽表示，美國失業率可能會進一步惡化至25%，即相當於經濟大蕭條時期水平，然後才出現改善。

【07：50】美國副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書米勒（Katie Miller）上周宣布確診，據悉彭斯正進行自我隔離。

【美國疫情】美國副總統彭斯據報自我隔離　新聞秘書上周確診新冠肺炎

【07：00】美股上周五造好，道指收報24331點，升455點或1.9%；標普500指數收報2929點，升48點或1.7%；納指收市報9121點，升141點或1.6%。

港股ADR收報24328點，升97點或0.4%。恒指夜期收報24211點，升90點或0.4%。

道指上周五升455點港股ADR升97點　原油價格升5%

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責任編輯︰梁浩碩

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