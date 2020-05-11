▲ 美國財長姆欽︰失業率可能升至25% 相當於大蕭條水平

新冠肺炎疫情重挫美國就業市場，美國財長姆欽（Steven Mnuchin ）表示，美國失業率可能升至25%始回落。勞工部上周公布4月份就業報告，失業率飆升至14.7%，為二戰後新高。

姆欽表示，失業率可能會進一步惡化至25%，即相當於經濟大蕭條時期水平，然後才出現改善，預計第3及第4季會較好，2021年則很好。姆欽稱，美國失業率高企並非企業或工人的錯，是受到新冠肺炎疫情打擊，關閉了自己的經濟，當中旅遊、零售及消閒為失業重災區。

另外，白宮顧問Kevin Hassett表示，美國失業率可能在5月或6月達到20%以上，然後經濟於下半年開始，將從新冠疫情防控措施的衝擊中恢復。

國會預算辦公室（CBO）早前估計，美國第二季國內生產總值（GDP）將收縮近40%，第三季失業率將升至16%；即使明年經濟復甦，失業率仍平均在10%以上。

勞工部自1948年改為每月公布就業數據，並按歷史推算之前數據，指1933年（即經濟大蕭條時期）的失業率為史上最高，達24.9%。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩