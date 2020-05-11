道指上周五升455點港股ADR升97點　原油價格升5%

▲ 道指上周五升455點港股ADR升97點 原油價格升逾5%

道指上周五升455點

美國總統特朗普對華加關稅的態度軟化，並預期美國就業市場下半年有所改善，美股上周五造好，道指收報24331點，升455點或1.9%；標普500指數收報2929點，升48點或1.7%；納指收市報9121點，升141點或1.6%。

港股ADR升97點

港股ADR收報24328點，升97點或0.4%。恒指夜期收報24211點，升90點或0.4%。

原油價格升5%

美國活躍鑽井數目連跌8星期，降至紀錄低位，加上市場憧憬重啟經濟，油價上升，紐約期油收報24.74美元，升1.19美元或5%；布蘭特期油收報30.97美元，升1.51美元或5.1%。

美滙指數處100水平以下

非農業職位減少2,050萬個，美滙指數報99.84。歐元美元報1.0829；美元兌日圓報106.85。

美國10年期債息報0.685厘。

紐約期金跌0.7%

金價由近2星期高位回落，市場避險情緒降溫，資金流出金市。紐約期金收報1713.9美元，跌11.9美元或0.7%。現貨金於1709美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩