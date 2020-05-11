▲ 【德國疫情】解封後感染率上升 疫情恐反彈

全球疫情似乎開始受控，多國近日陸續開始解封。德國早前開始逐步放寬社交距離措施，但德國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）病毒感染率近日開始回升，令人憂慮新冠肺炎疫情在德國可能反彈。

德國聯邦衛生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）指，德國病毒繁殖率已經升至1.1，意味平均每名患者可把病毒傳染給多於1人，高於月初時的0.7，表示感染人數有增加跡象。

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RKI所長威勒（Lothar Wieler）此前曾指，此比率應維持在1.0以下，形容這是個「巨大的目標」。

病毒繁殖率在德國被視為三大重要指標之一，另外兩項指標則為徵狀的嚴重程度及確診數目。

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另外，德國周末多個城市有示威活動，要求德國完全解封。首都柏林有人向警員擲水樽，警方拘捕大約30人。

德國總理默克爾（Angela Merkel）上周三在16個聯邦州領導人壓力下，宣布放寬封鎖措施，所有店舖重開，學生逐步復課，德甲聯賽亦預計在周末重開。

不過，默克爾當時同時啟動「緊急剎停」（emergency brake）機制，容許在疫情反彈時，重新實施限制。

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