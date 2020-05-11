【騰訊股價】騰訊周三放榜 市場料首季手遊收入增長加速至逾40%

▲ 騰訊將於本周三（13日）放榜，市場料騰訊手遊收入首季可錄逾40%增長。

重磅股騰訊 （00700） 將於周三（13日）放榜，新冠肺炎疫情下首季手機遊戲（手遊）市場火熱，券商普遍預期騰訊手遊收入增長可加快至逾40%，料手遊、社交廣告成業績增長驅動力，惟媒體廣告、支付、雲業務受疫情負面影響亦需關注。綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長18%至1,010.6億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利同樣增長18%至247.4億元。

新冠肺炎在首季爆發，騰訊各業務分部在疫情下表現成為業績焦點。市場預期，騰訊手遊業務將成疫情主要受惠者，富瑞甚至預測騰訊上季手遊收入可按年增長49%至316億元，主要由《王者榮耀》、《和平精英》的強勁流水表現帶動，且預期強勢可持續至第二季。

野村則形容疫情對騰訊遊戲業務成「雙刃劍」，手遊收入加速增長的同時，電腦遊戲收入可能因網吧大規模關閉而受損，該行預計騰訊整體網絡遊戲收入按年增長19%，電腦遊戲收入將錄得下滑。

廣告業務方面，券商認為騰訊在朋友圈、小程序等社交廣告在疫情期間仍可保持韌力，富瑞料可增長28%，惟媒體廣告則繼續維持弱勢，按年下滑。此外，金融科技、雲業務受累疫情期間商舖關閉、及項目推遲，料增長亦會放緩。

值得注意是，目前野村、摩根士丹利、瑞信均已將騰訊目標價上調至500元，滙證上調騰訊目標價至511元，較騰訊最新價418.2元，有逾2成潛在升幅。

相關文章：

【騰訊股價】騰訊《王者榮耀》4月收入按月升43% 五一收入創單日新高

【騰訊股價】馬化騰刊文指數字化經濟為大趨勢 籲加快發展新基建

記者：陳健婷

